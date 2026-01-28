"Запорожье ждут очень сложные времена": военный рассказал об угрозе для города

Российские захватчики постепенно продвигаются в Запорожской области. Цель противника – выйти на расстояние, из которого можно доставать к Запорожью из артиллерии.

Константин Реуцкий. Фото: из открытых источников

Ситуация на этом направлении фронта сейчас сложная и имеет тенденцию к ухудшению. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил офицер отряда беспилотных систем "Б12" Константин Реуцкий.

По словам военного, расстояние до Запорожья медленно, но постоянно сокращается.

"Я думаю, что враг стремится выйти, по крайней мере, на такую дистанцию, с которой он сможет работать по областному центру ствольной артиллерией. И если ему это удастся, то Запорожье ждут сложные времена", – сказал Реуцкий.

По его словам, захватчики продвигаются в направлении Запорожья с юга и с востока. Оккупанты уже захватили Гуляйполе и продолжают продвижение на этом участке.

"Запорожье уже находится под угрозой. И если ничего не будет сделано, Запорожье ждут очень сложные времена", — подчеркнул военный.

Как сообщал портал "Комментарии", за последние полгода угроза для Запорожья со стороны российских оккупантов стала больше. В то же время, сейчас захватчики свои усилия сфокусировали на Гуляйпольском и Каменском направлениях фронта, рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, Силы обороны Украины фактически каждый день улучшают свои позиции на Каменском направлении. Значительно сложнее, по словам главы ОВА, ситуация в Гуляйполе. Украинские штурмовые подразделения, сейчас воюющие за город, делают почти невозможную работу во взаимодействии с подразделениями БПЛА.

Издание "Комментарии" также писало, что в настоящее время нет оснований говорить о массовой эвакуации из Запорожья. Город переживает уже четвертую сложную зиму, но все социальные учреждения функционируют.