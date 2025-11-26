Чи варто мешканцям Запоріжжя евакуюватися з міста: у мерії оцінили ситуацію

На цей час немає підстав говорити про масову евакуацію із Запоріжжя. Місто переживає вже четверту надзвичайно складну зиму, але всі соціальні заклади функціонують.

Місто Запоріжжя. Фото: з відкритих джерел

Разом з тим люди можуть тимчасово виїжджати із Запоріжжя на кілька днів через стрес або пошкодження житла. Про це у коментарі Ранок.LIVE розповіла виконувачка обов’язків міського голови Регіна Харченко.

За її словами, тенденцій до тривалого чи масового від’їзду мешканців зараз немає.

"Якщо є проблеми із житлом, то ми надаємо місця тимчасового розміщення незалежно від того, який об’єкт пошкоджено – чи то квартира, чи гуртожиток, чи то приватний будинок. Станом на зараз масової евакуації з міста немає, тому що для цього немає підстав", — сказала Харченко.

За словами виконувачки обов’язків міського голови, у Запоріжжі зараз функціонують школи, лікарні, соціальні служби. Послуги надаються так само, як і в містах, віддалених від лінії фронту – таких як Львів чи Івано-Франківськ.

Харченко запевнила, що всі служби у місті працюють безперебійно, а міська інфраструктура витримує навантаження.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", на Запорізькому напрямку головна небезпека виникає біля Покровського Дніпропетровської області. Прорив росіян сюди дозволить їм просунутися до траси Донецьк–Запоріжжя та атакувати тилові позиції Гуляйпільського гарнізону. А далі рухатися на Оріхів і дезорганізувати українську логістику.

Колони ворога, які намагалися прорватися до Новопавлівки, були відбиті та знищені, тож зараз фронт більш-менш утримується, розповів полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, на цьому напрямку щільність українських військ поки недостатня, тому деякі позиції відходять для вирівнювання фронту або зайняття більш обороноздатних рубежів.