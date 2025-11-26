Стоит ли жителям Запорожья эвакуироваться из города: в мэрии оценили ситуацию

В настоящее время нет оснований говорить о массовой эвакуации из Запорожья. Город переживает уже четвертую сложную зиму, но все социальные учреждения функционируют.

Город Запорожье. Фото: из открытых источников

Вместе с тем люди могут временно выезжать из Запорожья на несколько дней из-за стресса или повреждения жилья. Об этом в комментарии Ранок.LIVE рассказала исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

По ее словам, тенденций к длительному или массовому отъезду жителей сейчас нет.

"Если есть проблемы с жильем, то мы предоставляем места временного размещения независимо от того, какой объект поврежден – будь то квартира, общежитие или частный дом. По состоянию на данный момент массовой эвакуации из города нет, потому что для этого нет оснований", — сказала Харченко.

По словам исполняющей обязанности городского головы, в Запорожье сейчас функционируют школы, больницы, социальные службы. Услуги предоставляются так же, как и в городах, удаленных от линии фронта, таких как Львов или Ивано-Франковск.

Харченко заверила, что все службы в городе работают бесперебойно, а городская инфраструктура выдерживает нагрузку.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", на Запорожском направлении главная опасность возникает у Покровского Днепропетровской области. Прорыв россиян сюда позволит им продвинуться по трассе Донецк-Запорожье и атаковать тыловые позиции Гуляйпольского гарнизона. А дальше двигаться на Орехов и дезорганизовать украинскую логистику.

Колонны врага, которые пытались прорваться в Новопавловку, были отбиты и уничтожены, поэтому фронт более-менее удерживается, рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, на этом направлении плотность украинских войск пока недостаточна, поэтому некоторые позиции отходят для выравнивания фронта или занятия более обороноспособных рубежей.