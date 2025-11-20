Загроза неминуча: озвучено тривожний прогноз швидкого наступу РФ на Запоріжжя

На декількох ділянках фронту тривають інтенсивні бої. Російські війська продовжують наступ на Покровському напрямку, одночасно рухаючись у бік Гуляйполя та Оріхова. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан детально прокоментував 24 Каналу поточну ситуацію на цих напрямках та потенційні загрози.

На Покровському напрямку ворог намагається прорватися з Красного Лиману до Покровська, безпосередньо до залізничного вузла, що створює загрозу напівоточення для міста. Хоча російські війська не мають ресурсів для повного оточення, вони намагаються відрізати окремі частини, проте українські сили чинять активний опір. За словами Світан, бої тут залишаються напруженими, і фронт поки що не стабілізований.

На Запорізькому напрямку головна небезпека виникає біля Покровського Дніпропетровської області. Прорив росіян сюди дозволить їм просунутися до траси Донецьк–Запоріжжя та атакувати тилові позиції Гуляйпільського гарнізону, а далі рухатися на Оріхів і дезорганізувати українську логістику. Незважаючи на це, колони ворога, які намагалися прорватися до Новопавлівки, були відбиті та знищені, тож наразі фронт більш-менш утримується.

Полковник зауважив, що на цьому напрямку щільність українських військ поки недостатня, тому деякі позиції відходять для вирівнювання фронту або зайняття більш обороноздатних рубежів.

Гуляйпільський сектор наразі є найнебезпечнішим. Ворог близький до того, щоб перерізати одну з основних ланок постачання з Покровського, що створює ризик оточення Гуляйпільського та Оріхівського гарнізонів. Північно-східний підхід до Запоріжжя також залишається загрозливим.

