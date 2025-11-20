На нескольких участках фронта продолжаются интенсивные бои. Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении, одновременно двигаясь в сторону Гуляйполя и Орехова. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан подробно прокомментировал 24 Канала текущую ситуацию по этим направлениям и потенциальные угрозы.

Фото: из открытых источников

На Покровском направлении враг пытается прорваться из Красного Лимана в Покровск, непосредственно к железнодорожному узлу, что создает угрозу полуокружения для города. Хотя у российских войск нет ресурсов для полного окружения, они пытаются отрезать отдельные части, однако украинские силы оказывают активное сопротивление. По словам Свитан, бои здесь остаются напряженными, и фронт пока не стабилизирован.

В Запорожском направлении главная опасность возникает у Покровского Днепропетровской области. Прорыв россиян сюда позволит им продвинуться по трассе Донецк-Запорожье и атаковать тыловые позиции Гуляйпольского гарнизона, а дальше двигаться на Орехов и дезорганизовать украинскую логистику. Несмотря на это, колонны врага, пытавшиеся прорваться в Новопавловку, были отбиты и уничтожены, поэтому фронт более или менее удерживается.

Полковник отметил, что на этом направлении плотность украинских войск пока недостаточна, поэтому некоторые позиции отходят для выравнивания фронта или занятия более обороноспособных рубежей.

Гуляйпольский сектор сейчас самый опасный. Враг близок к тому, чтобы перерезать одно из основных звеньев снабжения Покровского, что создает риск окружения Гуляйпольского и Ореховского гарнизонов. Северо-восточный подход к Запорожью также остается угрожающим.

Как уже писали "Комментарии", конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон из Небраски резко высказался против переговоров администрации Дональда Трампа с Россией по завершению войны в Украине. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что не согласен с подходом Белого дома, который ведет переговоры с Москвой, а не с Киевом, пытаясь заставить Украину согласиться на уже готовое соглашение.