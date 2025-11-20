У Конгресі США жорстко рознесли Трампа за переговори з Путіним: що сталося

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон із Небраски різко висловився проти переговорів адміністрації Дональда Трампа з Росією щодо завершення війни в Україні. На своїй сторінці в соцмережі X він підкреслив, що категорично не згоден із підходом Білого дому, який веде переговори з Москвою, а не з Києвом, намагаючись змусити Україну погодитися на вже готову угоду. За словами Бейкона, ігнорування європейських партнерів є стратегічно необґрунтованим і нагадує історичні помилки, зокрема ситуацію Мюнхену 1938 року. Він провів паралелі з США, які раніше намагалися вирішити конфлікти у Південному В’єтнамі та Афганістані без врахування інтересів місцевих урядів.

Висловлювання Бейкона стало реакцією на повідомлення журналістки Даші Бернс з Politico. Вона посилалася на слова високопоставленого чиновника Білого дому, який повідомив, що мирну угоду між Україною та Росією можуть укласти вже цього тижня або до кінця місяця. За його словами, адміністрація Трампа вважає, що Київ готовий прийняти угоду, погоджену спецпредставником Стіва Віткоффа з Кремлем, а думка європейських союзників для них другорядна.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що так званий "мирний план" передбачає відмову України від участі в миротворчих місіях і від можливого вступу до НАТО. США намагаються використати стратегію, аналогічну домовленостям про припинення вогню в Газі, – розробити багатопунктовий план і підштовхнути сторони до його реалізації. Водночас європейські уряди й українська влада, як зазначає видання, навряд чи легко погодяться на такі умови.

Як вже писали "Коментарі", так званий "мирний план" з 28 пунктів, у розробці якого брали участь представники Росії, розглядається як остання ініціатива Білого дому щодо завершення війни в Україні. За даними видання Politico, учора представники України та Європейського Союзу намагалися детально розібратися у змісті пропозицій адміністрації Дональда Трампа, однак багато деталей залишаються невідомими. Європейські союзники побоюються, що план може передбачати поступки Кремлю, що ставить під сумнів позиції США.