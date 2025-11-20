В Конгрессе США жестко разнесли Трампа за переговоры с Путиным: что произошло

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон из Небраски резко высказался против переговоров администрации Дональда Трампа с Россией по поводу завершения войны в Украине. На своей странице в соцсети X он подчеркнул, что не согласен с подходом Белого дома, который ведет переговоры с Москвой, а не с Киевом, пытаясь заставить Украину согласиться на уже готовое соглашение. По словам Бейкона, игнорирование европейских партнеров стратегически необоснованно и напоминает исторические ошибки, в частности ситуацию Мюнхена 1938 года. Он провел параллели с США, ранее пытавшимися разрешить конфликты в Южном Вьетнаме и Афганистане без учета интересов местных правительств.

Фото: из открытых источников

Высказывание Бэйкона стало реакцией на сообщение журналистки Даши Бернс из Politico. Она ссылалась на слова высокопоставленного чиновника Белого дома, который сообщил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть заключено уже на этой неделе или до конца месяца. По его словам, администрация Трампа считает, что Киев готов принять соглашение, согласованное спецпредставителем Стива Виткоффа с Кремлем, а мнение европейских союзников для них второстепенно.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что так называемый "мирный план" предполагает отказ Украины от участия в миротворческих миссиях и возможного вступления в НАТО. США пытаются использовать стратегию, аналогичную договоренностям о прекращении огня в Газе, – разработать многоточечный план и подтолкнуть стороны к его реализации. В то же время, европейские правительства и украинские власти, как отмечает издание, вряд ли легко согласятся на такие условия.

Как уже писали "Комментарии", так называемый "мирный план" из 28 пунктов, в разработке которого принимали участие представители России, рассматривается как последняя инициатива Белого дома по завершению войны в Украине. По данным издания Politico, вчера представители Украины и Европейского Союза пытались подробно разобраться в содержании предложений администрации Дональда Трампа, однако многие детали остаются неизвестными. Европейские союзники опасаются, что план может предусматривать уступки Кремлю, что подвергает сомнению позиции США.