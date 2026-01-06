Загроза для Запоріжжя зросла: Федоров розповів про ситуацію на лінії фронту

За останніх пів року загроза для Запоріжжя з боку російських окупантів стала більшою.

Іван Федоров. Фото: з відкритих джерел

Водночас зараз загарбники свої зусилля сфокусували на Гуляйпільському та Кам’янському напрямках фронту. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Чи є загроза для Запоріжжя? Вона не перестала бути за останні майже чотири роки війни. Давайте чесно про це говорити. Чи погіршилась ситуація за останні пів року? Так, вона стала складніше", – зазначив Федоров.

За його словами, Сили оборони України фактично щодня покращують свої позиції на Кам’янському напрямку.

"Це величезна копітка робота тих підрозділів, які несуть там службу. Сьогодні прийнято рішення про примусову евакуацію з Кушугума, і це говорить про те, що не лінія фронту зсунулась, а на жаль, засоби, якими користується ворог, отримали більшу дальність, і ворог пріоритезував саме цей напрямок", – розповів Федоров.

Значно складнішою, за словами голови ОВА, є ситуація в Гуляйполі. Українські штурмові підрозділи, які зараз воюють за місто, роблять майже неможливу роботу у взаємодії з підрозділами БПЛА.

"Щонайменше три штурмових підрозділи відповідають за Гуляйполе. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації там, тривають дуже жорсткі бої", – додав Федоров.

Як повідомляв портал "Коментарі", російські війська змогли прорватися до міста Гуляйполе в Запорізькій області, однак повністю встановити контроль над населеним пунктом їм не вдалося.

Українські військові залишаються в межах міста та продовжують стримувати ворога. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, противник намагається розширити присутність у Гуляйполі, перекидаючи туди додаткові підрозділи з інших ділянок фронту. Російські військові прагнуть закріпитися в місті та витіснити українські сили з займаних позицій.