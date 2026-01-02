«Ворога там у рази більше»: у ЗСУ розповіли, що відбувається в Гуляйполі

Російські війська змогли прорватися до міста Гуляйполе в Запорізькій області, однак повністю встановити контроль над населеним пунктом їм не вдалося.

За Гуляйполе тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Українські військові залишаються в межах міста та продовжують стримувати ворога. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, противник намагається розширити присутність у Гуляйполі, перекидаючи туди додаткові підрозділи з інших ділянок фронту. Російські військові прагнуть закріпитися в місті та витіснити українські сили з займаних позицій.

Волошин пояснив, що українські захисники поділили місто на окремі зони оборони. У кожному секторі перебувають підрозділи Сил оборони, які контролюють свої позиції та ведуть бойові дії. Наразі в Гуляйполі діє одразу кілька українських військових формувань.

Речник наголосив, що окупанти не мають змоги повністю витіснити українських захисників. Сили оборони проводять активні пошуково-ударні операції, спрямовані на знищення ворога в межах міста.

"Простіше кажучи Гуляйполе — це велика сіра зона, за яку ведуться бої", — зазначив Волошин.

Він також повідомив, що перед спробою заходу в місто російські війська протягом майже двох тижнів масовано обстрілювали Гуляйполе керованими авіабомбами. Внаслідок цього місто зазнало значних руйнувань.

За словами речника, бойові дії мають змінний характер: українські військові проводять зачистки, після чого ворог намагається знову просунутися. При цьому чисельна перевага на боці російських сил.

"Місто фактично зруйноване. За все це йдуть великі бої. То наші зайдуть, зачистять, то їхні. Ворога там у рази більше за наших", — заявив Волошин.

Окрім того, за даними української розвідки, окупанти облаштовують підземні тунелі, щоб приховано пересуватися між позиціями та зменшити втрати від ударів Сил оборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності. Зокрема, інформація Кремля про нібито захоплення Гуляйполя в Запорізькій області та Мирнограда на Донеччині не відповідає фактам.