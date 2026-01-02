«Врага там в разы больше»: в ВСУ рассказали, что происходит в Гуляйполе

Российские войска смогли прорваться в Гуляйполе в Запорожской области, однако полностью установить контроль над населенным пунктом им не удалось.

За Гуляйполе продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

Украинские военные остаются в черте города и продолжают сдерживать врага. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, противник пытается расширить присутствие в Гуляйполе, перебрасывая туда дополнительные подразделения из других участков фронта. Российские военные стремятся закрепиться в городе и вытеснить украинские силы с занимаемых позиций.

Волошин объяснил, что украинские защитники поделили город на отдельные зоны обороны. В каждом секторе находятся подразделения Сил обороны, контролирующие свои позиции и ведущие боевые действия. В Гуляйполе действует сразу несколько украинских военных формирований.

Спикер подчеркнул, что оккупанты не имеют возможности полностью вытеснить украинских защитников. Силы обороны производят активные поисково-ударные операции, направленные на уничтожение врага в черте города.

"Проще говоря Гуляйполе – это большая серая зона, за которую ведутся бои", – отметил Волошин.

Он также сообщил, что перед попыткой захода в город российские войска в течение почти двух недель массово обстреливали Гуляйполе управляемыми авиабомбами. В результате этого город претерпел значительные разрушения.

По словам спикера, боевые действия носят переменный характер: украинские военные проводят зачистки, после чего враг пытается снова продвинуться. При этом численное превосходство на стороне российских сил.

"Город фактически разрушен. За все это идут большие бои. То наши зайдут, зачистят, то их. Врага там в разы больше наших", — заявил Волошин.

Кроме того, по данным украинской разведки, оккупанты обустраивают подземные тоннели, чтобы скрыто передвигаться между позициями и уменьшить потери от ударов Сил обороны.

Как сообщал портал "Комментарии", Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности. В частности, информация Кремля о якобы захвате Гуляйполя в Запорожской области и Мирнограда в Донецкой области не соответствует фактам.