Угроза для Запорожья выросла: Федоров рассказал о ситуации на линии фронта

За последние полгода угроза для Запорожья со стороны российских оккупантов стала больше.

В то же время, сейчас захватчики свои усилия сфокусировали на Гуляйпольском и Каменском направлениях фронта. Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Укринформ.

"Есть ли угроза для Запорожья? Она не перестала быть за последние почти четыре года войны. Давайте честно об этом говорить. Ухудшилась ли ситуация за последние полгода? Да, она стала сложнее", – отметил Федоров.

По его словам, Силы обороны Украины фактически каждый день улучшают свои позиции на Каменском направлении.

"Это огромная кропотливая работа тех подразделений, которые несут там службу. Сегодня принято решение о принудительной эвакуации из Кушугума, и это говорит о том, что не линия фронта сдвинулась, а к сожалению, средства, которыми пользуется враг, получили большую дальность, и враг приоритезировал именно это направление", – рассказал Федоров.

Значительно сложнее, по словам главы ОВА, ситуация в Гуляйполе. Украинские штурмовые подразделения, сейчас воюющие за город, делают почти невозможную работу во взаимодействии с подразделениями БПЛА.

"По меньшей мере три штурмовых подразделения отвечают за Гуляйполе. Сегодня нам рано говорить о стабилизации ситуации там, продолжаются очень жесткие бои", – добавил Федоров.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска смогли прорваться в Гуляйполе в Запорожской области, однако полностью установить контроль над населенным пунктом им не удалось.

Украинские военные остаются в черте города и продолжают сдерживать врага. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, противник пытается расширить присутствие в Гуляйполе, перебрасывая туда дополнительные подразделения из других участков фронта. Российские военные стремятся закрепиться в городе и вытеснить украинские силы с занимаемых позиций.