Такого страшного удару на Запоріжжі ще не було: місто повністю у вогні і руїнах

Троє людей загинули та двоє отримали поранення під час чергового терористичного акту російських окупантів у Запоріжжі. Напередодні ввечері місто атакували близько десяти дронів-камікадзе, серед яких були "Герань-2" та "Шахед". Один із безпілотників влучив у приватний сектор, спричинивши смерті людей, які просто намагалися дістатися додому.

Обстріл Запоріжжя. Фото: 24 Канал

Удар стався близько 18:00. Хоча сили ППО спрацювали по більшості цілей, один із дронів досяг житлових будинків. Вибух був такої потужності, що близько десяти осель зазнали серйозних руйнувань, а три автомобілі миттєво згоріли. Найтрагічнішим виявився випадок з автівкою, в якій заживо загинуло подружжя. Ще однією жертвою став 57-річний чоловік, який перебував поруч і загинув від уламків дрону. За даними ТСН, комунальники досі розбирають завали та прибирають будівельне сміття, яке ще вчора було чиїмось домом".

Місцеві жителі, які вижили, намагаються хоча б частково закрити отвори в стінах, адже на вулиці панують морози.

"Ось цей бік — весь дах побитий, на веранді всі вікна вибиті. Вчора вночі забили чим могли. Холодно і все", — заявив місцевий мешканець.

Для багатьох ранок почався з болючих новин — родичі поспішали до постраждалого кварталу, щоб перевірити своїх близьких.

"Горів сусідський будинок навпроти. У мене тут живе дідусь, і я не могла додзвонитися до нього. Я дуже засмутилась, чула, що люди загинули…", — повідомила місцева мешканка.

Крім житлових будинків, один із дронів потрапив у об’єкт критичної інфраструктури, залишивши без електрики понад 1500 абонентів. Терористичні удари не припинилися — о 6:00 наступного ранку окупанти повторно атакували місто. На щастя, тоді постраждалих не було, проте масштаби руйнувань продовжують фіксувати.

