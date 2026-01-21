logo

Такого страшного удара на Запорожье еще не было: город полностью в огне и развалинах

Россия совершила массированную атаку дронами-камикадзе по Запорожью, попав в частный сектор и объекты инфраструктуры.

21 января 2026, 11:35
Три человека погибли и двое получили ранения во время очередного террористического акта российских оккупантов в Запорожье. Накануне вечером город атаковали около десяти дронов-камикадзе, среди которых были "Герань-2" и "Шахед". Один из беспилотников попал в частный сектор, повлекший смерть людей, которые просто пытались добраться домой.

Такого страшного удара на Запорожье еще не было: город полностью в огне и развалинах

Обстрел Запорожья. Фото: 24 Канал

Удар произошел около 18:00. Хотя силы ПВО сработали по большинству целей, один из дронов достиг жилых домов. Взрыв был такой мощности, что около десяти жилищ получили серьезные разрушения, а три автомобиля мгновенно сгорели. Самым трагическим оказался случай с автомобилем, в котором заживо погибли супруги. Еще одной жертвой стал 57-летний мужчина, находившийся рядом и погибший от обломков дрона. По данным ТСН, коммунальщики до сих пор разбирают завалы и убирают строительный мусор, который еще вчера был чьим-то домом".

Выжившие местные жители пытаются хотя бы частично закрыть отверстия в стенах, ведь на улице царят морозы.

"Вот эта сторона — вся крыша избита, на веранде все окна выбиты. Вчера ночью забили чем могли. Холодно и все", — заявил местный житель.

Для многих утро началось с болезненных новостей — родственники спешили в пострадавший квартал, чтобы проверить своих близких.

"Горел соседский дом напротив. У меня здесь живет дедушка, и я не могла дозвониться до него. Я очень расстроилась, слышала, что люди погибли…", — сообщила местная жительница.

Кроме жилых домов, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, оставив без электричества более 1500 абонентов. Террористические удары не прекратились — в 6 часов следующего утра оккупанты повторно атаковали город. К счастью тогда пострадавших не было, однако масштабы разрушений продолжают фиксировать.

Как уже писали "Комментарии", Киев вынужден жить по графикам аварийных отключений электроэнергии, охватывающих большинство районов города. По прогнозам эксперта по энергетике Станислава Игнатьева, обнародованным в эфире "КИЕВ24", ситуация начнет постепенно стабилизироваться уже к концу недели, в частности, на Левом берегу столицы.



