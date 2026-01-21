Такого страшного удара на Запорожье еще не было: город полностью в огне и развалинах

Три человека погибли и двое получили ранения во время очередного террористического акта российских оккупантов в Запорожье. Накануне вечером город атаковали около десяти дронов-камикадзе, среди которых были "Герань-2" и "Шахед". Один из беспилотников попал в частный сектор, повлекший смерть людей, которые просто пытались добраться домой.

Обстрел Запорожья. Фото: 24 Канал

Удар произошел около 18:00. Хотя силы ПВО сработали по большинству целей, один из дронов достиг жилых домов. Взрыв был такой мощности, что около десяти жилищ получили серьезные разрушения, а три автомобиля мгновенно сгорели. Самым трагическим оказался случай с автомобилем, в котором заживо погибли супруги. Еще одной жертвой стал 57-летний мужчина, находившийся рядом и погибший от обломков дрона. По данным ТСН, коммунальщики до сих пор разбирают завалы и убирают строительный мусор, который еще вчера был чьим-то домом".

Выжившие местные жители пытаются хотя бы частично закрыть отверстия в стенах, ведь на улице царят морозы.

"Вот эта сторона — вся крыша избита, на веранде все окна выбиты. Вчера ночью забили чем могли. Холодно и все", — заявил местный житель.

Для многих утро началось с болезненных новостей — родственники спешили в пострадавший квартал, чтобы проверить своих близких.

"Горел соседский дом напротив. У меня здесь живет дедушка, и я не могла дозвониться до него. Я очень расстроилась, слышала, что люди погибли…", — сообщила местная жительница.

Кроме жилых домов, один из дронов попал в объект критической инфраструктуры, оставив без электричества более 1500 абонентов. Террористические удары не прекратились — в 6 часов следующего утра оккупанты повторно атаковали город. К счастью тогда пострадавших не было, однако масштабы разрушений продолжают фиксировать.

