Россия атаковала роддом в Запорожье: что известно о раненых и последствиях удара (ФОТО)

В воскресенье утром, 1 февраля, российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье. Атака была совершена беспилотником во время воздушной тревоги. В городе раздался взрыв, после чего стало известно о прямом попадании в медицинское учреждение.

Россия атаковала роддом в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в результате атаки ранены по меньшей мере шесть человек. Среди пострадавших оказались две женщины, находившиеся на досмотре в момент удара. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется.

"Россияне нанесли удар по роддому Запорожья. Удар по роддому — еще одно доказательство войны, направленной против жизни!", — сказал Федоров.

По его словам, на месте работают экстренные службы, а масштабы разрушений оцениваются.

Удар по гражданскому медицинскому объекту произошел на фоне очередной массированной атаки дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 1 февраля Россия запустила по Украине около 90 ударных БПЛА, в том числе типов Shahed, "Гербера" и "Италмас". Украинская противовоздушная оборона обезвредила 76 беспилотников, однако отдельные дроны достигли целей в прифронтовых регионах.

Запорожье регулярно подвергается обстрелам из-за близости к линии фронта. Международное гуманитарное право запрещает атаки на медицинские учреждения, однако российские удары по больницам и роддомам в Украине фиксируются не впервые.

