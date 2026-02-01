logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ужасная атака России на Днепропетровщине: количество жертв возросло (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасная атака России на Днепропетровщине: количество жертв возросло (ФОТО)

Россия атаковала Павлоградский район Днепропетровской области. Дрон попал в автобус с работниками энергетической сферы.

1 февраля 2026, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские войска 1 февраля нанесли удар по Днепропетровской области, атаковав угледобывающее предприятие в Павлоградском районе и служебный автобус. В результате атаки погибли по меньшей мере 15 человек, еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили местные власти и экстренные службы.

Ужасная атака России на Днепропетровщине: количество жертв возросло (ФОТО)

Атака России в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

По предварительным данным, российский дрон попал в автобус, перевозивший работников шахты после завершения смены. Там зафиксировано наибольшее количество жертв. Сначала речь шла о 12 погибших, однако впоследствии количество убитых от российской атаки выросло до 15 человек. Раненые оперативно госпитализированы, на месте работали спасатели ГСЧС, пожар после удара ликвидировали.

"Русский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе. Предварительно погибли 12 человек. Еще семеро травмированы, их госпитализировали в больницу", — отметили в ГСЧС.

Заместитель мэра Терновки Вадим Добровольский подтвердил, что под обстрел попала гражданская и производственная инфраструктура.

Ужасная атака России на Днепропетровщине: количество жертв возросло (ФОТО) - фото 2

Атака РФ на Днепропетровщине – удар по автобусу

Ужасная атака России на Днепропетровщине: количество жертв возросло (ФОТО) - фото 2

Атака России на Днепропетровщине – удар по автобусу

Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец уточнил, что, по предварительной информации, российские войска применили четыре ударных беспилотника типа Shahed, нанеся прицельные удары по объектам, связанным с угольной отраслью.

"Такое "энергетическое перемирие", такие переговоры с московитскими упырями, которые прицельно цинично попали по людям, на которых держится сегодняшняя энергетика, самый сложный в истории страны отопительный сезон", — отреагировал Волынец.

Позже министр энергетики Денис Шмигаль в Фейсбуке уточнил, что российские дроны поразили служебный автобус энергопредприятия вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. Как отметил он, это была "циничная и целенаправленная атака" на работников энергетической сферы.

Правоохранители и спасательные службы продолжают работу на месте трагедии, окончательные данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала роддом в Запорожье. Что известно о раненых и последствиях удара.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости