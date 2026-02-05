logo_ukra

Росія масовано атакувала Україну: де було чути вибухи, які наслідки ударів
Росія масовано атакувала Україну: де було чути вибухи, які наслідки ударів

Росія вночі 5 лютого атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Херсоні й Сумах.

5 лютого 2026, 08:50
Автор:
Slava Kot

У ніч на 5 лютого Росія здійснила чергову масштабну атаку по території України, застосувавши ракети та десятки ударних безпілотників. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Херсоні, Сумах та низці інших міст. Протиповітряна оборона працювала майже всю ніч, однак уникнути руйнувань не вдалося.

Росія масовано атакувала Україну: де було чути вибухи, які наслідки ударів

Росія масовано атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Києві

Основним напрямком удару стали дрони-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в чотирьох районах столиці: Дарницькому, Оболонському, Солом’янському та Шевченківському. В Оболонському районі виникла пожежа на парковці, згоріли два автомобілі. У Солом’янському районі вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, дитячий садок та господарську споруду.

У Шевченківському районі дрон влучив у офісну будівлю, спричинивши пожежу, яку оперативно ліквідували рятувальники. За даними поліції, від російської атаки на Київ постраждали дві жінки віком 79 та 89 років.

Удари по Харкову

Харків зазнав атаки другу ніч поспіль. Влучання зафіксовано у Слобідському районі. Через проблеми в енергосистемі було тимчасово зупинено рух поїздів на одній з ліній метро, інші працювали зі збільшеними інтервалами. Інформації про постраждалих станом на ранок не надходило.

Атака РФ по інших регіонам України

У Сумах дрон влучив у двір багатоквартирного будинку. Вибито понад 50 вікон і пошкоджено автомобілі. У Херсоні також лунали вибухи. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вночі Росія випустила дві ракети та 183 дрони. Українська ППО знищила або подавила 156 безпілотників, однак зафіксовано влучання на 16 локаціях. Атака тривала й після світанку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська армія атакувала ринок у Дружківці касетними снарядами.

Також "Коментарі" писали, що в ніч на 5 лютого Росія здригалася від вибухів. Які міста опинилися під атакою дронів.



