РФ атакует Украину дронами и ракетами: в каких областях раздавались взрывы

По всей стране объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о дронах и ракетах в небе над Украиной. Впоследствии, стало известно о взрывах в Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области, а также Ровно.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Воздушные силы сообщили о "2 группах КР в Одесской области курсом на Винницкую область", а еще позже о ракетах курсом на Хмельнитчину и Тернополь, Винницу и Львовскую область.

Позже сообщалось, что в Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов. Также взрывы слышали и в Виннице.

Уже утром Воздушные силы сообщили о новых ракетах, которые направляются в города Украины. В частности, КР летят в Хмельницкую, Тернопольскую, Франковскую и Львовскую области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о новой угрозе.

"Крылатые ракеты уже курсом на соседнюю Тернопольскую область. Будьте в безопасном месте", – написал он.

