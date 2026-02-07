logo

Главная Новости Общество Война с Россией РФ атакует Украину дронами и ракетами: в каких областях раздавались взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ атакует Украину дронами и ракетами: в каких областях раздавались взрывы

РФ осуществляет комбинированную атаку на Украину

7 февраля 2026, 07:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

По всей стране объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о дронах и ракетах в небе над Украиной. Впоследствии, стало известно о взрывах в Виннице и Бурштыне Ивано-Франковской области, а также Ровно.

РФ атакует Украину дронами и ракетами: в каких областях раздавались взрывы

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Воздушные силы сообщили о "2 группах КР в Одесской области курсом на Винницкую область", а еще позже о ракетах курсом на Хмельнитчину и Тернополь, Винницу и Львовскую область.

Позже сообщалось, что в Бурштыне на Ивано-Франковщине были слышны звуки взрывов. Также взрывы слышали и в Виннице.

Уже утром Воздушные силы сообщили о новых ракетах, которые направляются в города Украины. В частности, КР летят в Хмельницкую, Тернопольскую, Франковскую и Львовскую области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о новой угрозе.

"Крылатые ракеты уже курсом на соседнюю Тернопольскую область. Будьте в безопасном месте", – написал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 февраля Россия совершила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив ракеты и десятки ударных беспилотников. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Херсоне, Сумах и ряде других городов. Противовоздушная оборона работала почти всю ночь, однако избежать разрушений не удалось.                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – в Днепре была объявлена воздушная тревога в связи с атакой ударных БПЛА типа "Шахед". Беспилотники залетали по нескольким направлениям и более двух часов летали кругами по всему городу. В Днепре раздавались мощные взрывы, стрельба, была слышна работа ПВО.




