Медведєв вибухнув гнівом через Київ: вже не приховує відвертих погроз

Росія намагається максимально тиснути на європейські країни, закликаючи евакуювати дипломатів та своїх громадян з Києва. У понеділок, 25 травня, у МЗС РФ повідомили, що російські війська переходять до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві. А глава МЗС РФ Сергій Лавров поінформував Державного секретаря США Марко Рубіо про майбутні обстріли столиці України.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

В Європейському союзі дали єдину відповідь — посольства залишаться та запевнили Україну у підтримці.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував відповідь європейців.

“ЄС заявив, що збереже свою дипломатичну присутність у Києві без змін, попри попередження Росії. Що ж, очевидно, у них є зайві дипломати, і їм потрібно скоротити їхню кількість”, — написав він в мережі Х.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, на який результат насправді розраховує Росія, поширюючи такі заяви. За його словами, ворог проводить когнітивну операцію, яку супроводжує ракетами та терором цивільних. Обстріли й терор влітку вони планували заздалегідь, але зараз намагаються удавати та масштабувати власні можливості інформаційно, зазначив він.

Поширюючи такі заяви, ворог дуже хоче, щоб міжнародні дипломати злякалися, як у 2022 році. Однак, переконаний керівник ЦПД Коваленко, росіян вже не бояться, бо їхня армія і дипломатія програли Близький Схід, Кавказ, пострадянський простір. Також він натякнув, що Росія неодмінно отримає відповідь.



