Росія попередила США про початок системних ударів по Києву. Відповідна телефонна розмова відбулася між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та Державним секретарем США Марко Рубіо.

Сергій Лавров. Фото портал "Коментарі"

Повідомляється, що, за дорученням президента РФ Володимира Путіна Лавров офіційно довів до американської сторони інформацію про те, що ЗС РФ приступають до системних та послідовних ударів по розташованих у Києві об'єктах, що використовуються для потреб ЗСУ, та по центрах ухвалення відповідних рішень.

“С.В.Лавров привернув увагу до заяви МЗС Росії від 25 травня, в якій США, поряд з іншими державами, які мають представництва у Києві, рекомендовано забезпечити евакуацію з української столиці свого дипломатичного персоналу та інших громадян”, — повідомляє російське МЗС.

Також Лавров згадав про досягнуті на найвищому рівні за пропозицією США в Анкориджі в серпні 2025 року домовленості щодо українського конфлікту і висловив жаль у зв'язку з тим, що зазначені домовленості, які відкривали шлях до стійкого довгострокового врегулювання, нібито було підірвано української стороною та євроелітами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.

Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області. Серед потенційних цілей розглядається урядовий квартал та обʼєкти державних органів.



