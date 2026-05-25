Оголошено тривожне попередження для українців: коли можливий наступний масований обстріл

Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області.

Серед потенційних цілей розглядається урядовий квартал та обʼєкти державних органів. Серед засобів ураження, на цей момент, застосування ракети середньої дальності (Орєшнік) не розглядається, натомість можливі наступні засоби для ураження:

ракети Х-22/32 з бортів Ту-22м3 з аеродрому “Оленья”;

ракети Х-101 з бортів Ту-160 та Ту-95МС з аеродромів “Оленья” та “Українка”;

балістичні ракети “Іскандер-М”;

гіперзвукові крилаті ракети “Циркон”, в тому числі з Курської області;

ракети типу “Калібр”;

ракети “Кинджал” з бортів МіГ-31К;

помірна кількість ударних БпЛА.

“На цей час це лише попередження, а у разі серйозної загрози завдання удару, буде повідомлено окремо, в тому числі Президентом України, Службою безпеки та Повітряними Силами”, — повідомляють моніторингові канали.

У Києві особлива увага для: Дарниці, Святошина, Жулян, Оболоні, Бортничів; в області — для Обухова, Фастова і Вишневого.

Попередження випущено і для Заходу, насамперед Львова.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що однозначної відповіді на питання, чи існують у столиці райони, які через російські обстріли є більш небезпечними за інші, немає. Проте статистика ударів та характер цілей дозволяють визначити зони підвищеного ризику. Які найнебезпечніші райони Києва з огляду російських обстрілів за версією ШІ.



