Які райони Києва найнебезпечніші під час обстрілів РФ за версією ШІ

Після початку повномасштабної війни питання безпеки в Києві стало не лише емоційним, а й практичним. Однозначної відповіді на питання, чи існують у столиці райони, які через російські обстріли є більш небезпечними за інші, немає. Сучасні ракети та дрони здатні уражати будь-яку частину міста. Проте статистика ударів та характер цілей дозволяють визначити зони підвищеного ризику. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які найнебезпечніші райони Києва з огляду російських обстрілів.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що серед районів Києва частіше фігурують Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський. Саме тут неодноразово фіксувалися прямі влучання та значні руйнування після масованих атак. Окремі удари також серйозно зачіпали Дніпровський та Подільський райони. Водночас важливо розуміти, що небезпека визначається не лише кількістю прильотів, а й розташуванням інфраструктурних й адміністративних об'єктів. Найбільший ризик і надалі матимуть райони, де поєднуються стратегічні об'єкти та густе населення. Водночас розвиток ППО та адаптація міської інфраструктури знижують ефективність таких атак. Тому поняття "безпечного району" у Києві сьогодні радше умовне. Реалістичніше говорити про різний рівень ризику, а не про повну захищеність окремих частин столиці.

Чат-бот Deepseek вказує, що загроза обстрілів Києва зберігатиметься, і найближчим часом вона буде пов'язана з поступовою еволюцією тактики ворога. Від масивних, але рідких ракетних ударів Росія переходить до регулярних комбінованих атак із використанням великої кількості дронів. Хоча ППО діє ефективно, потоки дронів здатні її виснажувати, через що ризик влучань у житлові квартали, особливо в промислових зонах, залишатиметься високим. Збережеться підвищена небезпека для Шевченківського, Святошинського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці.

Чат-бот Grok вважає, що за статистикою найчастіше прильоти фіксують у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Найбезпечнішим виглядає Деснянський район (Троєщина) — там прильотів значно менше.

У 2026 році Росія, ймовірно, продовжить тактику масованих комбінованих атак, поєднуючи дрони з ракетами. Найвищий ризик збережеться для західних і центральних районів через концентрацію промисловості. Водночас уламки можуть падати практично скрізь, особливо вночі. Жителям небезпечних районів варто приділяти особливу увагу укриттям та сигналам повітряної тривоги. Повна безпека, як зазначає чат-бот, в Києві неможлива, але свідомий вибір локації та швидка реакція на тривогу зменшують загрозу.

У висновку, оцінки різних чат-ботів сходяться в головному: у Києві немає районів із гарантованою безпекою, однак існують території з підвищеним рівнем ризику через концентрацію критичної інфраструктури, промислових об'єктів та щільну забудову. Найчастіше серед потенційно небезпечних називають Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський райони. Водночас сучасна тактика Росії, яка дедалі більше спирається на комбіновані атаки ракетами та дронами, робить загрозу непередбачуваною для всієї столиці.

