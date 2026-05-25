Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Какие районы Киева самые опасные при обстрелах РФ по версии ИИ
Какие районы Киева самые опасные при обстрелах РФ по версии ИИ

Искусственный интеллект назвал самые опасные районы Киева во время российских обстрелов

25 мая 2026, 17:46
Кречмаровская Наталия

После начала полномасштабной войны вопрос безопасности в Киеве стал не только эмоциональным, но и практическим. Однозначного ответа на вопрос, существуют ли в столице районы, которые из-за российских обстрелов опаснее других, нет. Современные ракеты и дроны способны поражать любую часть города. Однако статистика ударов и характер целей позволяют определить зоны повышенного риска. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие самые опасные районы Киева по обзору российских обстрелов.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT отмечает, что среди районов Киева чаще фигурируют Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский. Именно здесь неоднократно фиксировались прямые попадания и значительные разрушения после массированных атак. Отдельные удары также серьезно задевали Днепровский и Подольский районы. В то же время, важно понимать, что опасность определяется не только количеством прилетов, но и расположением инфраструктурных и административных объектов. Наибольший риск и дальше будут иметь районы, где сочетаются стратегические объекты и население. В то же время, развитие ПВО и адаптация городской инфраструктуры снижают эффективность таких атак. Поэтому понятие "безопасного района" в Киеве сегодня скорее условно. Реалистичнее говорить о разном уровне риска, а не о полной защищенности отдельных частей столицы.

Чат-бот Deepseek указывает, что угроза обстрелов Киева будет сохраняться и в ближайшее время она будет связана с постепенной эволюцией тактики врага. От массивных, но редких ракетных ударов Россия переходит к регулярным комбинированным атакам с использованием большого количества дронов. Хотя ПВО действует эффективно, потоки дронов способны ее истощать, поэтому риск попаданий в жилые кварталы, особенно в промышленных зонах, будет оставаться высоким. Сохранится повышенная опасность для Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Голосеевского районов столицы.

Чат-бот Grok считает, что по статистике чаще прилеты фиксируют в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Самым безопасным выглядит Деснянский район (Троещина) – там прилетов гораздо меньше.

В 2026 году Россия, вероятно, продолжит тактику массированных комбинированных атак, совмещая дроны с ракетами. Высокий риск сохранится для западных и центральных районов из-за концентрации промышленности. В то же время обломки могут падать практически везде, особенно ночью. Жителям опасных районов следует уделять особое внимание укрытиям и сигналам воздушной тревоги. Полная безопасность, как отмечает чат-бот, в Киеве невозможна, но сознательный выбор локации и быстрая реакция на тревогу уменьшают угрозу.

В заключении оценки разных чат-ботов сходятся в главном: в Киеве нет районов с гарантированной безопасностью, однако существуют территории с повышенным уровнем риска из-за концентрации критической инфраструктуры, промышленных объектов и плотной застройки. Чаще среди потенциально опасных называют Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы. В то же время, современная тактика России, которая все больше опирается на комбинированные атаки ракетами и дронами, представляет угрозу непредсказуемой для всей столицы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что МИД РФ официально предупредило о начале системных ударов по Киеву.




