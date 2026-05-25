Какие районы Киева самые опасные при обстрелах РФ по версии ИИ

После начала полномасштабной войны вопрос безопасности в Киеве стал не только эмоциональным, но и практическим. Однозначного ответа на вопрос, существуют ли в столице районы, которые из-за российских обстрелов опаснее других, нет. Современные ракеты и дроны способны поражать любую часть города. Однако статистика ударов и характер целей позволяют определить зоны повышенного риска. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие самые опасные районы Киева по обзору российских обстрелов.

Обстрелы Киева. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT отмечает, что среди районов Киева чаще фигурируют Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский. Именно здесь неоднократно фиксировались прямые попадания и значительные разрушения после массированных атак. Отдельные удары также серьезно задевали Днепровский и Подольский районы. В то же время, важно понимать, что опасность определяется не только количеством прилетов, но и расположением инфраструктурных и административных объектов. Наибольший риск и дальше будут иметь районы, где сочетаются стратегические объекты и население. В то же время, развитие ПВО и адаптация городской инфраструктуры снижают эффективность таких атак. Поэтому понятие "безопасного района" в Киеве сегодня скорее условно. Реалистичнее говорить о разном уровне риска, а не о полной защищенности отдельных частей столицы.

Чат-бот Deepseek указывает, что угроза обстрелов Киева будет сохраняться и в ближайшее время она будет связана с постепенной эволюцией тактики врага. От массивных, но редких ракетных ударов Россия переходит к регулярным комбинированным атакам с использованием большого количества дронов. Хотя ПВО действует эффективно, потоки дронов способны ее истощать, поэтому риск попаданий в жилые кварталы, особенно в промышленных зонах, будет оставаться высоким. Сохранится повышенная опасность для Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Голосеевского районов столицы.

Чат-бот Grok считает, что по статистике чаще прилеты фиксируют в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Самым безопасным выглядит Деснянский район (Троещина) – там прилетов гораздо меньше.

В 2026 году Россия, вероятно, продолжит тактику массированных комбинированных атак, совмещая дроны с ракетами. Высокий риск сохранится для западных и центральных районов из-за концентрации промышленности. В то же время обломки могут падать практически везде, особенно ночью. Жителям опасных районов следует уделять особое внимание укрытиям и сигналам воздушной тревоги. Полная безопасность, как отмечает чат-бот, в Киеве невозможна, но сознательный выбор локации и быстрая реакция на тревогу уменьшают угрозу.

В заключении оценки разных чат-ботов сходятся в главном: в Киеве нет районов с гарантированной безопасностью, однако существуют территории с повышенным уровнем риска из-за концентрации критической инфраструктуры, промышленных объектов и плотной застройки. Чаще среди потенциально опасных называют Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Голосеевский районы. В то же время, современная тактика России, которая все больше опирается на комбинированные атаки ракетами и дронами, представляет угрозу непредсказуемой для всей столицы.

