logo_ukra

BTC/USD

77556

ETH/USD

2125.93

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У МЗС РФ офіційно попередили про початок системних ударів по Києву: названо цілі
commentss НОВИНИ Всі новини

У МЗС РФ офіційно попередили про початок системних ударів по Києву: названо цілі

У МЗС РФ попередили про обстріли Києва

25 травня 2026, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Міністерстві закордонних справ РФ офіційно попередили про обстріли Києва. Таке рішення пояснюють атакою України нібито на коледж у Старобільську. Хоча в Генштабі ЗСУ заявили, що ціллю був не коледж, а штаб підрозділу “Рубікон”. 

У МЗС РФ офіційно попередили про початок системних ударів по Києву: названо цілі

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У російському міністерстві завили, що все це переповнило чашу терпіння. 

“В існуючих умовах Збройні Сили Російської Федерації приступають до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включаючи конкретні місця проектування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА, що використовуються… (владою України) за сприяння натовських фахівців, відповідальних за поставки комплектуючих, надання розвідданих та ціленаведення. Удари будуть завдаватися і центрами прийняття рішень, і командними пунктами”, — йдеться у повідомленні.

При цьому в МЗС РФ попередили іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Дмитра Гордона, найближчими 2-3 днями Москва отримає нищівну відповідь на удар по Києву. 

Він звернувся до всіх свідомих москвичів: "Їдьте з міста. Забирайте сім'ї. Я не жартую, я говорю цілком серйозно. Відповідь буде нищівною”. 

Також порадив не вірити в російську ППО. За його словами, “це все туфта, це фікція, як фікція сама Росія, яка швидкими семимильними кроками йде до кінця”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mid.ru/ru/press_service/official_statement/2111935/
Теги:

Новини

Всі новини