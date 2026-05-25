У МЗС РФ офіційно попередили про початок системних ударів по Києву: названо цілі

У Міністерстві закордонних справ РФ офіційно попередили про обстріли Києва. Таке рішення пояснюють атакою України нібито на коледж у Старобільську. Хоча в Генштабі ЗСУ заявили, що ціллю був не коледж, а штаб підрозділу “Рубікон”.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У російському міністерстві завили, що все це переповнило чашу терпіння.

“В існуючих умовах Збройні Сили Російської Федерації приступають до послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включаючи конкретні місця проектування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА, що використовуються… (владою України) за сприяння натовських фахівців, відповідальних за поставки комплектуючих, надання розвідданих та ціленаведення. Удари будуть завдаватися і центрами прийняття рішень, і командними пунктами”, — йдеться у повідомленні.

При цьому в МЗС РФ попередили іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами журналіста Дмитра Гордона, найближчими 2-3 днями Москва отримає нищівну відповідь на удар по Києву.

Він звернувся до всіх свідомих москвичів: "Їдьте з міста. Забирайте сім'ї. Я не жартую, я говорю цілком серйозно. Відповідь буде нищівною”.

Також порадив не вірити в російську ППО. За його словами, “це все туфта, це фікція, як фікція сама Росія, яка швидкими семимильними кроками йде до кінця”.



