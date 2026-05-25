“Москвичі, виїжджайте з міста”: Гордон розповів, що очікує на Москву найближчими днями

Державний Секретар США Марко Рубіо днями повідомив, що переговори стосовно припинення війни РФ проти України за участю Вашингтона зупинені через відсутність прогресу.

Журналіст Дмитро Гордон переконаний, що це дуже гарна заява для України. На його переконання, США “дали дозвіл на далекобійні удари України по території Росії”.

“Стосовно далекобійної історії з Росією… я розумію масштаб того, що обрушиться на Москву найближчими двома-трьома днями. Я звертаюся до всіх свідомих москвичів: "Їдьте з міста". Забирайте сім'ї. Я не жартую, я говорю цілком серйозно. Відповідь буде нищівною. Нічого не пророкуватиму та не прогнозуватиму. Ми все самі побачимо у найближчі 2-3 дні, тож буде весело. Насміємося. Мені вже смішно від того, що я розумію, що буде, але як це буде гарно виглядати”, — розповів він.

Також журналіст порадив не вірити в жодну російську ППО. За його словами, “це все туфта, це фікція, як фікція сама Росія, яка швидкими семимильними кроками йде до кінця”.

На думку Гордона, російський удар по Києву у ніч на 24 травня — це свідчення не сили, це свідчення слабкості. Дуже сильно підгоряє, підсумував Гордон.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський розповів про загрозу з боку Білорусі. За його словами, з Білорусі та Брянської області росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, що для України цей напрямок небезпечний, адже, якщо лідер РФ Володимир Путін захоче наступати з Білорусі, то цей сценарій буде для нього головним.



