Від українців уже не приховують загрози: названо спокусливий для Путіна сценарій наступу

Кречмаровская Наталия
У середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський розповів про загрозу з боку Білорусі. За його словами, з Білорусі та Брянської області росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну.
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, наскільки серйозна загроза наступу з Білорусі. Він пояснив, що для України цей напрямок небезпечний, адже, якщо лідер РФ Володимир Путін захоче наступати з Білорусі, то цей сценарій буде для нього головним.
Однак, підкреслив Сазонов, це тільки мрії Кремля. Реалії ж зовсім інші. Кордон з Білоруссю — це ліси, болота та багато укріплень. Там можуть діяти диверсанти, але не важка техніка. Диверсанти до Києва не дійдуть, а техніка може пересуватися тільки дорогами, пояснив Сазонов. До того ж президент Зеленський заявив про посилення оборони на цьому напрямку, отже, за словами Сазонова, це вже зроблено.
Військовий також нагадав, що багато ворожої техніки було спалено при наступі у 2022 році. Тож зараз, із застосуванням дронів, це робитиметься ще швидше.
