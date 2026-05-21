От украинцев уже не скрывают угрозы: назван соблазнительный для Путина сценарий наступления



















В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский рассказал об угрозе Беларуси. По его словам, из Беларуси и Брянской области россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, насколько серьезна угроза наступления из Беларуси. Он пояснил, что для Украины это направление опасно, ведь если лидер РФ Владимир Путин захочет наступать из Беларуси, то этот сценарий будет для него главным.

"Восторг Донецкой области или наступление на Запорожском направлении не дадут такого веса на переговорах, как, например, "войска под Киевом", а если еще и удастся захватить Киев — это же мечта Путина. Тогда, по плану Кремля, Украина должна пойти на значительные уступки, чтобы не обстреливали Киев. Это достаточно рискованный, опасный и очень соблазнительный для Путина вариант, поэтому они очень хотят через него зайти”, — заметил военный.

Однако, подчеркнул Сазонов, это только мечты Кремля. Реалии совсем другие. Граница с Беларусью – это леса, болота и много укреплений. Там могут действовать диверсанты, но не тяжелая техника. Диверсанты до Киева не дойдут, а техника может передвигаться только по дорогам, пояснил Сазонов. К тому же, президент Зеленский заявил об усилении обороны на этом направлении, следовательно, по словам Сазонова, это уже сделано.

Военный также напомнил, что многие вражеские техники были сожжены при наступлении в 2022 году. Так что сейчас, с применением дронов, это будет делаться еще быстрее.

"Сейчас у Беларуси шансов немного. Колонны останутся на дорогах вместе с грузовиками и топливозаправщиками. Диверсанты — будем с ними бороться отдельно. Поэтому риск есть, угроза есть, желания у россиян есть. А возможности нет", — резюмировал военный.

