Лукашенко готовий зустрітися із Зеленським, але пригрозив Україні війною

Загроза з боку Білорусі для України існує з початку повномасштабного вторгнення російських військ з півночі у 2022 році. Тоді лідер Білорусі Олександр Лукашенко фактично дозволив російським військам використати територію країни у загарбницьких цілях. Час від часу рівень загрози збільшується — як і у травні 2026-го, коли російські і білоруські війська проводять спільні навчання, а українська розвідка викрила ймовірні сценарії Путіна втягнути Білорусь у війну.

Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається втягуватися у війну в Україні, у цьому немає жодної потреби, пише білоруське видання “Белта”.

Коментуючи заяви Володимира Зеленського щодо загрози наступу на територію України з Білорусі, він зазначив: "Що стосується його заяв, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута тільки в одному випадку — якщо на нашу територію буде скоєна агресія. І тут уже не втягнута (ви чули з вуст Президента Росії) — ми разом захищатимемо нашу Батьківщину від Бреста до Владивостока, де розташовані дві держави. Тому якщо й будемо ми втягнуті у війну, зокрема, якщо це буде проти України, тільки в одному випадку — якщо вони зроблять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємось. У цьому немає потреби. Ні цивільної, ні військової”.

Заявив Лукашенко і про готовність зустрітися із Зеленським, якщо президент України хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось.

“У будь-якій точці — України, Білорусі — я готовий з ним зустрітися і обговорити проблеми білорусько-українських відносин. І, може, поговорити про перспективи. Чомусь з американцями, німцями, поляками, литовцями та латишами у нас є про що розмовляти, а з Україною — нема про що…", — цитує Лукашенка видання.

