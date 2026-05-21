Лукашенко готов встретиться с Зеленским, но пригрозил Украине войной

Угроза Беларуси для Украины существует с начала полномасштабного вторжения российских войск с севера в 2022 году. Тогда лидер Белоруссии Александр Лукашенко фактически разрешил российским войскам использовать территорию страны в захватнических целях. Время от времени уровень угрозы увеличивается – как и в мае 2026 года, когда российские и белорусские войска проводят совместные учения, а украинская разведка разоблачила вероятные сценарии Путина втянуть Беларусь в войну.

Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается втягиваться в войну в Украине, в этом нет никакой необходимости, пишет белорусское издание "Белта".

Комментируя заявления Владимира Зеленского относительно угрозы наступления на территорию Украины из Беларуси, он отметил: "Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия. И здесь уже не втянута (вы слышали из уст Президента России) — мы будем вместе защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока, где расположены два государства. Поэтому, если и будем мы втянуты в войну, в частности, если это будет против Украины, только в одном случае — если они сделают против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет нужды. Ни гражданской, ни военной”.

Заявил Лукашенко и о готовности встретиться с Зеленским, если президент Украины хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-нибудь.

"В любой точке — Украине, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной — не о чем...", — цитирует Лукашенко издание.

