Це вже не зійде з рук Лукашенку: до чого готується Білорусь

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко не припиняє гучних заяв — то він збирає резервістів, то закликає громадян мобілізуватися, то попереджає про можливу війну. Про намагання Росії втягнути Білорусь у війну проти України попередив і президент України Володимир Зеленський. Українські військові зазначають, що Лукашенко тільки створює шум.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що Лукашенко знову лякає тим, що нібито готується до війни.

“Якщо реально, то готуватися до війни він не може, бо балансує між вказівками з Кремля, які справді потребують більш активної участі, позицією Китаю, який каже: "Ти сиди там, сиди, ми тобі гарантували безпеку, і ти, будь ласка, не наривайся сам", і позицією Сполучених Штатів, з якими він якраз почав тісно співпрацювати і на тему добрив, і на тему перспектив, випускає заручників. Вони послаблюють санкції і теж кажуть: "Ти це зараз все візьмеш, відразу зіпсуєш, не треба". Тож він балансує”, — пояснив військовий.

Для Кремля Лукашенко, за словами Сазонова, може створити великий інформаційний шум. При цьому військовий дав просту пораду Лукашенку.

“Щоб уникнути війни, треба робити дві речі. Перше, не лізти у війну, не давати зі своєї території нічого запускати, не давати собі використати, як минулого разу, і свою територію. Друге — не допомагати ні радіолокаційними вежами, ні коригуванням дронів”, — зазначив Сазонов.

При цьому військовий наголосив, що Лукашенку варто подумати — якщо Україна побачить загрозу нападу, то завдати упереджувального удару — “для нас справа звична”.

