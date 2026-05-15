Це вже не зійде з рук Лукашенку: до чого готується Білорусь

Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко не припиняє гучних заяв — то він збирає резервістів, то закликає громадян мобілізуватися, то попереджає про можливу війну. Про намагання Росії втягнути Білорусь у війну проти України попередив і президент України Володимир Зеленський. Українські військові зазначають, що Лукашенко тільки створює шум.
Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що Лукашенко знову лякає тим, що нібито готується до війни.
Для Кремля Лукашенко, за словами Сазонова, може створити великий інформаційний шум. При цьому військовий дав просту пораду Лукашенку.
При цьому військовий наголосив, що Лукашенку варто подумати — якщо Україна побачить загрозу нападу, то завдати упереджувального удару — “для нас справа звична”.
