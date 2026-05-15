Зеленський шокував попередженням: стало відомо, куди битиме Росія (ФОТО)

Російські війська не припиняють обстріли України — днями ворог завдав масованого та тривалого удару. Було використано понад 1,5 тис. засобів ураження. Тільки в Києві ворог вбив понад 20 жителів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує знищити ряд адміністративних будівель в Києві. Очільник України повідомив, що фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Зокрема, документи свідчать, що удари готують по “центрах ухвалення рішень”. За його словами, серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Цю інформацію, зазначив Зеленський, взяли до відома.

“Варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу”, — наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація.

“Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну”, — підсумував Зеленський.

