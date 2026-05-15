Российские войска не прекращают обстрелы Украины — на днях враг нанес массированный и продолжительный удар. Было использовано более 1,5 тыс. средств поражения. Только в Киеве враг убил более 20 человек.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует уничтожить ряд административных зданий в Киеве. Глава Украины сообщил, что специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине. В частности, документы свидетельствуют, что удары готовят по "центрам принятия решений". По его словам, среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты. Эту информацию, отметил Зеленский, приняли к сведенью.

"Стоит отметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа бороться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация.

"Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", — подытожил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине произошел очередной громкий скандал — бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался в суде из-за элитного строительства в пригороде Киева. Суд оставил Ермака под арестом с правом внесения залога. Возникали вопросы и о причастности президента Украины Владимира Зеленского.



