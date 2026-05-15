Путіну не вдалося це приховати: розкрито план наступних операцій проти України

Кречмаровская Наталия
В Україні п’ятий рік триває жорстка та кривава війна. Захисники України дають гідну відсіч ворогу, тож Росія може спробувати втягнути у війну проти України Білорусь.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що профільні органи продовжують фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України.
За словами Зеленського, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська не припиняють обстріли України — днями ворог завдав масованого та тривалого удару. Було використано понад 1,5 тис. засобів ураження. Тільки в Києві ворог вбив понад 20 жителів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує знищити ряд адміністративних будівель в Києві. Очільник України повідомив, що фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.