Путіну не вдалося це приховати: розкрито план наступних операцій проти України

В Україні п’ятий рік триває жорстка та кривава війна. Захисники України дають гідну відсіч ворогу, тож Росія може спробувати втягнути у війну проти України Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що профільні органи продовжують фіксувати російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України.

“Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій”, — зауважив президент України.

За словами Зеленського, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі — або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО — саме з території Білорусі.

“Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці”, — зауважив Зеленський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська не припиняють обстріли України — днями ворог завдав масованого та тривалого удару. Було використано понад 1,5 тис. засобів ураження. Тільки в Києві ворог вбив понад 20 жителів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує знищити ряд адміністративних будівель в Києві. Очільник України повідомив, що фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.