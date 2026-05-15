Путину не удалось это скрыть: раскрыт план последующих операций против Украины

В Украине пятый год идет жесткая и кровавая война. Защитники Украины дают достойный отпор врагу, поэтому Россия может попытаться втянуть в войну против Украины Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что профильные органы продолжают фиксировать российские попытки больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, которые цель убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям", — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Россия рассматривает планы операций по направлениям к югу и северу от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси.

"Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке”, — заметил Зеленский.

