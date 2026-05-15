Это уже не сойдет с рук Лукашенко: к чему готовится Беларусь

Лидер Беларуси Александр Лукашенко не прекращает громкие заявления — то он собирает резервистов, то призывает граждан мобилизоваться, то предупреждает о возможной войне. Об попытках России втянуть Беларусь в войну против Украины предупредил и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские военные отмечают, что Лукашенко только производит шум.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что Лукашенко снова пугает тем, что якобы готовится к войне.

“Если реально, то готовиться к войне он не может, потому что балансирует между указаниями из Кремля, которые действительно требуют более активного участия, позицией Китая, который говорит: "Ты сиди там, сиди, мы тебе гарантировали безопасность, и ты, пожалуйста, не нарывайся сам", и позицией Соединенных Штатов, с которыми он как раз начал тесно сотрудничать и на тему удобрений, и на тему перспектив, выпускает заложников. Они ослабляют санкции и говорят: "Ты это сейчас все возьмешь, сразу испортишь, не надо". Так что он балансирует”, — объяснил военный.

Для Кремля Лукашенко, по словам Сазонова, может создать огромный информационный шум. При этом военный дал простой совет Лукашенко.

"Во избежание войны надо делать две вещи. Первое, не лезть в войну, не давать со своей территории ничего запускать, не давать себе использовать, как в прошлый раз, и свою территорию. Второе — не помогать ни радиолокационными башнями, ни корректировкой дронов", — отметил Сазонов.

При этом военный подчеркнул, что Лукашенко стоит подумать — если Украина увидит угрозу нападения, то нанести упреждающий удар — "для нас дело привычное".

