79239

2222.25

44.07

51.26

Главная Новости Общество Война с Россией Это уже не сойдет с рук Лукашенко: к чему готовится Беларусь
Это уже не сойдет с рук Лукашенко: к чему готовится Беларусь

Лукашенко заявляет, что Беларусь готовится к войне: военный Сазонов прокомментировал угрозы от северного соседа

15 мая 2026, 18:24
Автор:
Кречмаровская Наталия

Лидер Беларуси Александр Лукашенко не прекращает громкие заявления — то он собирает резервистов, то призывает граждан мобилизоваться, то предупреждает о возможной войне. Об попытках России втянуть Беларусь в войну против Украины предупредил и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские военные отмечают, что Лукашенко только производит шум.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что Лукашенко снова пугает тем, что якобы готовится к войне.

“Если реально, то готовиться к войне он не может, потому что балансирует между указаниями из Кремля, которые действительно требуют более активного участия, позицией Китая, который говорит: "Ты сиди там, сиди, мы тебе гарантировали безопасность, и ты, пожалуйста, не нарывайся сам", и позицией Соединенных Штатов, с которыми он как раз начал тесно сотрудничать и на тему удобрений, и на тему перспектив, выпускает заложников. Они ослабляют санкции и говорят: "Ты это сейчас все возьмешь, сразу испортишь, не надо". Так что он балансирует”, — объяснил военный.

Для Кремля Лукашенко, по словам Сазонова, может создать огромный информационный шум. При этом военный дал простой совет Лукашенко.

"Во избежание войны надо делать две вещи. Первое, не лезть в войну, не давать со своей территории ничего запускать, не давать себе использовать, как в прошлый раз, и свою территорию. Второе — не помогать ни радиолокационными башнями, ни корректировкой дронов", — отметил Сазонов.

При этом военный подчеркнул, что Лукашенко стоит подумать — если Украина увидит угрозу нападения, то нанести упреждающий удар — "для нас дело привычное".

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты, по словам президента Зеленского, планирует уничтожить Россия следующими ударами.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RW9NKjASweo&t=1s
