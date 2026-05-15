Это уже не сойдет с рук Лукашенко: к чему готовится Беларусь

Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко не прекращает громкие заявления — то он собирает резервистов, то призывает граждан мобилизоваться, то предупреждает о возможной войне. Об попытках России втянуть Беларусь в войну против Украины предупредил и президент Украины Владимир Зеленский. Украинские военные отмечают, что Лукашенко только производит шум.
Александр Лукашенко.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что Лукашенко снова пугает тем, что якобы готовится к войне.
Для Кремля Лукашенко, по словам Сазонова, может создать огромный информационный шум. При этом военный дал простой совет Лукашенко.
При этом военный подчеркнул, что Лукашенко стоит подумать — если Украина увидит угрозу нападения, то нанести упреждающий удар — "для нас дело привычное".
