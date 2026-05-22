Головна Новини Суспільство Війна з Росією США шокували новиною щодо війни в Україні: в Раді поділилися передчуттями
США шокували новиною щодо війни в Україні: в Раді поділилися передчуттями

Народний депутат Гетманцев прокоментував вихід США із переговорів по Україні

22 травня 2026, 18:53
Кречмаровская Наталия

Державний Секретар США Марко Рубіо приголомшив заявою — США фактично вийшли з переговорів з Україною. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що США вже офіційно вийшли з переговорів. За його словами, пауза не пішла на користь переговорному процесу, і це дуже погана новина для прихильників політичного врегулювання. 

“Це означає, що зникає фактично єдина більш-менш дієва рамка для консультацій. А головний посередник, який прагнув добитись результату, принаймні на рівні декларацій, виходить з гри”, — зазначив нардеп. 

За його словами, провал на українському треку не додасть позитиву до репутації США, як головного світового арбітра. 

“Неспроможність досягти згоди та згортання посередницьких зусиль явно затьмарює мрію Дональда Трампа зробити Америку великою знов. Проте це не найголовніша проблема для нас. Водночас, ситуація є настільки динамічною, що можливість досягнення миру як така точно не вичерпана. Нам необхідно шукати новий формат перемовин, можливо і без посередників, кожен з яких може мати власні, відмінні від миру, цілі”, — переконаний політик. 

За його словами, можливо саме ця ситуація може надати процесу тієї політичної динаміки, що підштовхне партнерів України повернутись до процесу врегулювання.

“Продовжую вірити в мир у 2026 році, хоча маю визнати, що ця віра є ближчою до передчуття ніж до аналітичних висновків”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання, коли закінчиться війна — головне для всіх українців, як всередині країни, так і за кордоном. Нардеп Костенко розповів, коли можливе припинення активної фази війни.



Джерело: https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid02NWQQ3eJDRijyYhtCG73p3tZxrtAvBe52rwzMMBM6z4qP6BELm2kuhFifiXNGBN7il
