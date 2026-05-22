США шокували новиною щодо війни в Україні: в Раді поділилися передчуттями

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Державний Секретар США Марко Рубіо приголомшив заявою — США фактично вийшли з переговорів з Україною.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що США вже офіційно вийшли з переговорів. За його словами, пауза не пішла на користь переговорному процесу, і це дуже погана новина для прихильників політичного врегулювання.
За його словами, провал на українському треку не додасть позитиву до репутації США, як головного світового арбітра.
За його словами, можливо саме ця ситуація може надати процесу тієї політичної динаміки, що підштовхне партнерів України повернутись до процесу врегулювання.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання, коли закінчиться війна — головне для всіх українців, як всередині країни, так і за кордоном. Нардеп Костенко розповів, коли можливе припинення активної фази війни.