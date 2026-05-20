Коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні: у Верховній Раді дали відповідь
Коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні: у Верховній Раді дали відповідь

Народний депутат Костенко розповів, коли можливе завершення гарячої фази війни в Україні

20 травня 2026, 19:49
Кречмаровская Наталия

Коли закінчиться війна — головне питання для всіх українців, як всередині країни, так і за кордоном. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Полковник СБУ, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, народний депутат Роман Костенко розповів, що правильно ставити питання — коли закінчиться активна фаза цієї війни, тому що закінчення війни — це великий і довгий процес. За його словами, краще говорити коли закінчаться активні бойові дії, тому що після цього будуть працювати і спецслужби, і дипломати. 

“Ми все одно з Росією ще довго будемо ворогами. А коли в тебе є ворог, це не означає, що війна закінчилась. Тому зараз говорити про те, що там в цьому році… поки що ми не бачимо умов саме для закінчення бойових дій найближчим часом. Але ми маємо розуміти, що вона закінчиться раніше, ніж ми можемо собі уявити”, — відповів політик. 

Він зазначив, що вже втомився слухати прогнози про каву і про “всі ці питання”. 

“Наше завдання головне — це захищати країну, створювати умови та нищити ворога, а перемога прийде однозначно”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент РФ Володимир Путін 9 травня журналістам заявив, що “конфлікт в Україні наближається до завершення”. Можливо ці слова можна трактувати, як готовність РФ до миру. Однак в Раді пояснили, що це лише заява для президента США Дональда Трампа. 

Народний депутат Олег Дунда зауважив, що ці слова “були кинуті мимохідь, без акценту". За його словами, Путін заявив, що Росія завершить “СВО” перемогою. По-друге, у такій собі дискусії з журналістами на фразу “то можливо потрібно завершити її на західних кордонах України”, Путін, за словами нардепа, відреагував захоплено і знову заговорив про буферну зону.




