“Путін готовий завершити війну”: в Раді розповіли, що насправді означає заява лідера РФ

Президент РФ Володимир Путін 9 травня журналістам заявив, що “конфлікт в Україні наближається до завершення”. Можливо ці слова можна трактувати, як готовність РФ до миру. Однак в Раді пояснили, що це лише заява для президента США Дональда Трампа.

Народний депутат Олег Дунда зауважив, що ці слова “були кинуті мимохідь, без акценту". За його словами, склалося враження, що це слова Путіна до Трампа — на кшталт, не звертай уваги, що виникли проблеми з обміном, чи на те, що є удари по Україні. Політик зазначив, що Путін ніби “заспокоює Трампа — “ми там найближчим часом щось вигадаємо, як завершити цю війну”.

Цікавіше, за словами народного депутата, було далі. По-перше, Путін заявив, що Росія завершить “СВО” перемогою. По-друге, у такій собі дискусії з журналістами на фразу “то можливо потрібно завершити її на західних кордонах України”, Путін, за словами нардепа, відреагував захоплено і знову заговорив про буферну зону.

“І це реальна відповідь на те, чи вважає він реально найближчим часом, що є шлях до припинення вогню і припинення війни. З точки зору Москви такого шляху взагалі не існує. І оці всі мимоволі кинуті фрази, вони нічого не варті”, — пояснив народний депутат.

Народний депутат Данило Гетманцев прокоментував заяву Державного секретаря США Марко Рубіо. Американський посадовець зазначив, що Сполучені Штати можуть відмовитись від подальшого посередництва у врегулюванні війни в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться відчутного прогресу.