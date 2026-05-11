Главная Новости Общество Война с Россией "Путин готов завершить войну": в Раде рассказали, что на самом деле означает заявление лидера РФ
НОВОСТИ

"Путин готов завершить войну": в Раде рассказали, что на самом деле означает заявление лидера РФ

Народный депутат Дунда рассказал, как именно нужно понимать слова лидера РФ Путина о завершении войны в Украине

11 мая 2026, 13:41
Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин 9 мая журналистам заявил, что "конфликт в Украине близится к завершению". Возможно, эти слова можно трактовать как готовность РФ к миру. Однако в Раде объяснили, что это только заявление для президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, создалось впечатление, что это слова Путина Трампу — вроде, не обращай внимания, что возникли проблемы с обменом, или на то, что есть удары по Украине. Политик отметил, что Путин будто бы успокаиваем Трампа - "мы там в ближайшее время что-нибудь придумаем, как завершить эту войну".

Интереснее, по словам народного депутата, было дальше. Во-первых, Путин заявил, что Россия завершит "СВО" победой. Во-вторых, в некой дискуссии с журналистами на фразу "может быть нужно завершить ее на западных границах Украины", Путин по словам нардепа, отреагировал восторженно и снова заговорил о буферной зоне.

"И это реальный ответ на то, считает ли он реально в ближайшее время, что есть путь к прекращению огня и прекращению войны. С точки зрения Москвы такого пути вообще не существует. И все невольно брошенные фразы, они ничего не стоят", — пояснил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры по завершению войны в Украине на паузе — в России заявили о главном условии, без которого не будет продолжения мирного процесса. Похоже, что и США решили взять паузу.

Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал заявление Государственного секретаря США Марко Рубио. Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании войны в Украине, если в ближайшее время не появится ощутимого прогресса.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8PS6uihLJK0&t=516s
