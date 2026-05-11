"Путин готов завершить войну": в Раде рассказали, что на самом деле означает заявление лидера РФ

Президент РФ Владимир Путин 9 мая журналистам заявил, что "конфликт в Украине близится к завершению". Возможно, эти слова можно трактовать как готовность РФ к миру. Однако в Раде объяснили, что это только заявление для президента США Дональда Трампа.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, создалось впечатление, что это слова Путина Трампу — вроде, не обращай внимания, что возникли проблемы с обменом, или на то, что есть удары по Украине. Политик отметил, что Путин будто бы успокаиваем Трампа - "мы там в ближайшее время что-нибудь придумаем, как завершить эту войну".

Интереснее, по словам народного депутата, было дальше. Во-первых, Путин заявил, что Россия завершит "СВО" победой. Во-вторых, в некой дискуссии с журналистами на фразу "может быть нужно завершить ее на западных границах Украины", Путин по словам нардепа, отреагировал восторженно и снова заговорил о буферной зоне.

"И это реальный ответ на то, считает ли он реально в ближайшее время, что есть путь к прекращению огня и прекращению войны. С точки зрения Москвы такого пути вообще не существует. И все невольно брошенные фразы, они ничего не стоят", — пояснил народный депутат.

Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал заявление Государственного секретаря США Марко Рубио. Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании войны в Украине, если в ближайшее время не появится ощутимого прогресса.