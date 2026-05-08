“Новини погані”: в Раді розповіли про два не найкращих сценарії для України у війні

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні на паузі — в Росії заявили про головну умову, без якої не буде продовження мирного процесу. Схоже, що і в США вирішили взяти паузу.

Народний депутат Данило Гетманцев прокоментував заяву Державного секретаря США Марко Рубіо. Американський посадовець зазначив, що Сполучені Штати можуть відмовитись від подальшого посередництва у врегулюванні війни в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться відчутного прогресу.

“Не буду брехати, для тих із нас, хто виступає за мир не на словах, ці новини погані. Адже саме з американським посередництвом багато хто пов'язував реальний прогрес у мирному врегулюванні. Тепер після сьогоднішніх заяв очільника Держдепу та вчорашніх ультиматумів російських посадовців і тристоронній формат, і сама перспектива перемовин опинились під великим питанням”, — зазначив народний депутат.

Гетманцев пояснив, що не хоче вдаватися до конспірології про “задуми” та “змови”. За його словами, якщо США дійсно “вийдуть” з переговорного процесу, на практиці для України це означатиме два варіанти:

або шукати нового посередника — це може бути Європа, Китай, Туреччина можливо, країни Близького Сходу,

або розглядати можливості та шляхи для початку прямих, двосторонніх перемовин.

“Обидва варіанти — складні й політично суперечливі. Але абсолютно доцільні, якщо ми справді прагнемо якомога швидше повернути мир і зробити це дипломатичним шляхом”, — резюмував народний депутат.

