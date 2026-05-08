logo_ukra

BTC/USD

79806

ETH/USD

2289.41

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Новини погані”: в Раді розповіли про два не найкращих сценарії для України у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

“Новини погані”: в Раді розповіли про два не найкращих сценарії для України у війні

Народний депутат Гетманцев розповів, що означатиме для України вихід США із переговорів

8 травня 2026, 20:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні на паузі — в Росії заявили про головну умову, без якої не буде продовження мирного процесу. Схоже, що і в США вирішили взяти паузу.

“Новини погані”: в Раді розповіли про два не найкращих сценарії для України у війні

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев прокоментував заяву Державного секретаря США Марко Рубіо. Американський посадовець зазначив, що Сполучені Штати можуть відмовитись від подальшого посередництва у врегулюванні війни в Україні, якщо найближчим часом не з'явиться відчутного прогресу. 

“Не буду брехати, для тих із нас, хто виступає за мир не на словах, ці новини погані. Адже саме з американським посередництвом багато хто пов'язував реальний прогрес у мирному врегулюванні. Тепер після сьогоднішніх заяв очільника Держдепу та вчорашніх ультиматумів російських посадовців і тристоронній формат, і сама перспектива перемовин опинились під великим питанням”, — зазначив народний депутат. 

Гетманцев пояснив, що не хоче вдаватися до конспірології про “задуми” та “змови”.  За його словами, якщо США дійсно “вийдуть” з переговорного процесу, на практиці для України це означатиме два варіанти: 

  • або шукати нового посередника — це може бути Європа, Китай, Туреччина можливо, країни Близького Сходу, 

  • або розглядати можливості та шляхи для початку прямих, двосторонніх перемовин. 

“Обидва варіанти — складні й політично суперечливі. Але абсолютно доцільні, якщо ми справді прагнемо якомога швидше повернути мир і зробити це дипломатичним шляхом”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Кремлі заявили про поступки Путіна щодо переговорів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/12072
Теги:

Новини

Всі новини