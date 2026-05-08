"Новости плохие": в Раде рассказали о двух не лучших сценариях для Украины в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры по завершению войны в Украине на паузе – в России заявили о главном условии, без которого не будет продолжения мирного процесса. Похоже, что и США решили взять паузу.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал заявление Государственного секретаря США Марко Рубио. Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании войны в Украине, если в ближайшее время не появится ощутимого прогресса.
Гетманцев объяснил, что не хочет прибегать к конспирологии о "замыслах" и "заговорах". По его словам, если США действительно "выйдут" из переговорного процесса, на практике для Украины это будет означать два варианта:
или искать нового посредника — это может быть Европа, Китай, Турция, возможно, страны Ближнего Востока,
или рассматривать возможности и пути начала прямых, двусторонних переговоров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле заявили об уступках Путина по переговорам.