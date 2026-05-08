"Новости плохие": в Раде рассказали о двух не лучших сценариях для Украины в войне

Мирные переговоры по завершению войны в Украине на паузе – в России заявили о главном условии, без которого не будет продолжения мирного процесса. Похоже, что и США решили взять паузу.

Народный депутат Даниил Гетманцев прокомментировал заявление Государственного секретаря США Марко Рубио. Американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты могут отказаться от дальнейшего посредничества в урегулировании войны в Украине, если в ближайшее время не появится ощутимого прогресса.

"Не буду лгать, для тех из нас, кто выступает за мир не на словах, эти новости плохие. Ведь именно с американским посредничеством многие связывали реальный прогресс в мирном урегулировании. Теперь после сегодняшних заявлений главы Госдепа и вчерашних ультиматумов российских чиновников и трехсторонний формат, и сама перспектива переговоров оказалась под большим вопросом”, — отметил народный депутат.

Гетманцев объяснил, что не хочет прибегать к конспирологии о "замыслах" и "заговорах". По его словам, если США действительно "выйдут" из переговорного процесса, на практике для Украины это будет означать два варианта:

или искать нового посредника — это может быть Европа, Китай, Турция, возможно, страны Ближнего Востока,

или рассматривать возможности и пути начала прямых, двусторонних переговоров.

"Оба варианта — сложные и политически противоречивые. Но абсолютно целесообразны, если мы действительно стремимся как можно скорее вернуть мир и сделать это по дипломатическому пути", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле заявили об уступках Путина по переговорам.




