У Кремлі приголомшили заявою: на що насправді погодився Путін

У Кремлі сьогодні вийшли із новою заявою щодо переговорів. Російський лідер Володимир Путін, який відмовлявся сідати за стіл переговорів із представниками Європейського союзу, різко змінив думку.

Володимир Путін.

Раніше представники влади РФ заявляли, що європейці винні в тому, що війна в Україні не закінчується і що для них немає місця за столом. Сьогодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. При цьому уточнив, що РФ не сама ініціюватиме контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що заява РФ про те, що вони готові до переговорів із європейцями, говорить про наступні речі:

1. Зовсім недавно вони заявляли, що з цими лідерами Європи говорити не будуть, чекатимуть наступних, тепер уже можна не чекати, це пом'якшення позиції, чи усвідомлення реалій, чи відступ у торгу, назвіть як завгодно, суть очевидна.

2. Умова — нехай вони перші, це спроба зберегти обличчя перед внутрішньою аудиторією. Ніщо інше.

“Резюме — нічого не коштує так дешево і не приносить так багато, як можливість дати опоненту, супротивникові, ворогові зберегти обличчя, якщо за рахунок цього можна зберегти життя. Підкреслю, лише перед його аудиторією, всіх інших їм не обдурити, як не крутись”, — зазначив політик.

Народний депутат підсумував, що в цю гру Україні ще доведеться навчитися грати, якщо “ми хочемо раціонально вичавлювати максимум можливого з будь-якої ситуації”.

