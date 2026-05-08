В Кремле ошеломили заявлением: на что действительно согласился Путин

В Кремле сегодня вышли с новым заявлением по поводу переговоров. Российский лидер Владимир Путин, отказывавшийся садиться за стол переговоров с представителями Европейского союза, резко изменил мнение.

Владимир Путин.

Ранее представители властей РФ заявляли, что европейцы повинны в том, что война в Украине не заканчивается и что для них нет места за столом. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС. При этом уточнил, что РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что заявление РФ о том, что они готовы к переговорам с европейцами, говорит о следующих вещах:

1. Совсем недавно они заявляли, что с этими лидерами Европы говорить не будут, будут ждать следующих, теперь уже можно не ждать, это смягчение позиции, осознание реалий или отступление в торге, назовите как угодно, суть очевидна.

2. Условие – пусть они первые, это попытка сохранить лицо перед внутренней аудиторией. Ничто иное.

"Резюме — ничего не стоит так дешево и не приносит так много, как возможность дать оппоненту, противнику, врагу сохранить лицо, если за счет этого можно сохранить жизнь. Подчеркну, только перед его аудиторией, всех остальных им не обмануть, как ни крутись", — отметил политик.

Народный депутат подытожил, что в эту игру Украине еще придется научиться играть, если "мы хотим рационально выжимать максимум возможного из любой ситуации".

