У Росії готуються до, мабуть, найголовнішого свята в країні — до Дня перемоги. “Побєдобесіє” захоплює навіть віддалені куточки РФ. Однак свято може бути затьмарено і не тільки ймовірною загрозою з боку України, а й розумінням того, що війна проти України була помилковою.

Олексій Арестович.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович звернувся до росіян та зазначив, що напередодні Дня перемоги їм треба було б усвідомити кілька важливих для Росії речей:

1. Починати війну з Україною було гірше за злочин. Це, за його словами, помилка.

2. Війна невдала. Ні, не пограна, а саме не вдалася — втрати і витрати величезні, результати — нікчемні.

3. Захід, який планувалося принизити через перемогу над його “проксі-силою Україною” — незмірно вищий і ефективніший практично у всіх галузях — від геополітики до технологій, і обламав російську стратегію задньою лівою ногою, так і не вступивши в бій.

Росія, за словами Арестовича, мала свої успіхи — зокрема, вдалося підкачати армію та військову промисловість та стати головною частиною Глобального Півдня у його програми переписування правил гри із Заходом.

4. До 9 травня 2026 року Росія вичерпала існуючу модель війни, коли добровольці воюють, а інші громадяни не помічають. Зараз, за словами Арестовича, все складніше не помічати блокування інтернету, удари по нафтовій інфраструктурі, і 70% населення Росії в зоні поразки українських засобів повітряного нападу.

“Перехід до масштабної мобілізації (єдине, що здатне змінити становище на полі бою на вашу користь), це різке погіршення суспільно-політичної обстановки в самій РФ, на що владі в Кремлі піти дуже важко. Якщо ж продовжувати воювати в старій моделі, витрати все швидше почнуть перевищувати вигоди — аж до можливої ​​катастрофи в майбутньому”, — зауважив Арестович.

Він дав пораду росіянам, вказавши, що сам би зробив у такій ситуації:

1. Зупинити війну.

2. Зрозуміти — що протиставлення себе Заходу — для Росії смерть і безвихідь. Легкого походу не вийшло, а серйозного РФ не потягне, він її взагалі прикінчить.

3. Провести великий цивілізаційний аудит — ви взагалі про що, навіщо і навіщо?

4. Визначившись із цілями (чи не визначившись — тоді тим паче), зайнятися Росією безпосередньо — збільшенням прав та свобод громадян і розвитком економіки як такої, пам'ятаючи, що головною продуктивною силою є людина і треба вкладатися у людини: освіту, здоров'я, культура.

5. Відновити зв'язки із сусідами – бо добросусідство – це шлюзи, що бережуть від хибного військового шляху. Передумови, попри ганебну війну, все ще залишилися і все ще дуже серйозна основа для подальшого зростання.

“Загалом, бажаю вам прийти до тями від “побєдобесія” (ні, не того, що пов'язано з 9 Травня, а хтонічного культу “ми їм зараз усім покажемо”, як такого) і зайнятися в першу чергу Росією, як своїм будинком — щоб він був великий, чистий, світлий і красивий. І тоді воювати не доведеться. Тоді можна буде домовитись”, — підсумував він.

