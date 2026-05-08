Арестович вразив зверненням до росіян: новий прогноз по Росії приголомшив

Колишній радник Офісу президента Арестович звернувся до росіян перед 9 травня

8 травня 2026, 16:12
Кречмаровская Наталия

У Росії готуються до, мабуть, найголовнішого свята в країні — до Дня перемоги. “Побєдобесіє” захоплює навіть віддалені куточки РФ. Однак свято може бути затьмарено і не тільки ймовірною загрозою з боку України, а й розумінням того, що війна проти України була помилковою. 

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович звернувся до росіян та зазначив, що напередодні Дня перемоги їм треба було б усвідомити кілька важливих для Росії речей: 

1. Починати війну з Україною було гірше за злочин. Це, за його словами, помилка.

2. Війна невдала. Ні, не пограна, а саме не вдалася — втрати і витрати величезні, результати — нікчемні.

3. Захід, який планувалося принизити через перемогу над його “проксі-силою Україною” — незмірно вищий і ефективніший практично у всіх галузях — від геополітики до технологій, і обламав російську стратегію задньою лівою ногою, так і не вступивши в бій.

Росія, за словами Арестовича, мала свої успіхи — зокрема, вдалося підкачати армію та військову промисловість та стати головною частиною Глобального Півдня у його програми переписування правил гри із Заходом. 

4. До 9 травня 2026 року Росія вичерпала існуючу модель війни, коли добровольці воюють, а інші громадяни не помічають. Зараз, за словами Арестовича, все складніше не помічати блокування інтернету, удари по нафтовій інфраструктурі, і 70% населення Росії в зоні поразки українських засобів повітряного нападу.

“Перехід до масштабної мобілізації (єдине, що здатне змінити становище на полі бою на вашу користь), це різке погіршення суспільно-політичної обстановки в самій РФ, на що владі в Кремлі піти дуже важко. Якщо ж продовжувати воювати в старій моделі, витрати все швидше почнуть перевищувати вигоди — аж до можливої ​​катастрофи в майбутньому”, — зауважив Арестович. 

Він дав пораду росіянам, вказавши, що сам би зробив у такій ситуації: 

1. Зупинити війну.

2. Зрозуміти — що протиставлення себе Заходу — для Росії смерть і безвихідь. Легкого походу не вийшло, а серйозного РФ не потягне, він її взагалі прикінчить.

3. Провести великий цивілізаційний аудит — ви взагалі про що, навіщо і навіщо?

4. Визначившись із цілями (чи не визначившись — тоді тим паче), зайнятися Росією безпосередньо — збільшенням прав та свобод громадян і розвитком економіки як такої, пам'ятаючи, що головною продуктивною силою є людина і треба вкладатися у людини: освіту, здоров'я, культура.

5. Відновити зв'язки із сусідами – бо добросусідство – це шлюзи, що бережуть від хибного військового шляху. Передумови, попри ганебну війну, все ще залишилися і все ще дуже серйозна основа для подальшого зростання.

“Загалом, бажаю вам прийти до тями від “побєдобесія” (ні, не того, що пов'язано з 9 Травня, а хтонічного культу “ми їм зараз усім покажемо”, як такого) і зайнятися в першу чергу Росією, як своїм будинком — щоб він був великий, чистий, світлий і красивий. І тоді воювати не доведеться. Тоді можна буде домовитись”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що розповів Арестович про нові можливі терміни війни.



Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/8049
