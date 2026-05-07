“Уже не 2-3 тижні і не 3 роки”: Арестович шокував новим прогнозом щодо війни в Україні

Кречмаровская Наталия
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нерідко давав приголомшливі прогнози щодо війни в Україні та її завершення, зазначив, що п'ятий рік війни – страшна катастрофа як для України, так і для Росії. За його словами, Росія зробила величезну помилку, розпочавши її.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Арестович пояснив, що, з огляду на заяви, Росія та Україна планують обмінятися моделями призову:
- у Росії — провести черговий етап насильницької мобілізації,
- в Україні — залучати людей контрактами з високими виплатами та преміями для піхотинців.
Проблеми з мобілізацією, пояснив колишній радник ОП, виникли через те, що громадяни не розуміють, навіщо їм помирати у брудних окопах у світі стрімкого розвитку технологій та нового етапу освоєння космосу. Україна, за його словами, має свою відповідь: остаточно відв'язатися від Росії, зв'язавши своє майбутнє із Заходом у вигляді військової та політичної інтеграції.
У Росії, за його словами, схожа ситуація – неодноразові спроби стати рівноправною частиною Заходу провалювалися. Захід, зауважив, недвозначно давав зрозуміти: ви – не ми.
Арестович припустив, що через півтора-два роки модель війни та мобілізації знову вичерпається. Сторони, за його словами, видихнуться вести бої з такою напругою сил та засобів.
