“Уже не 2-3 тижні і не 3 роки”: Арестович шокував новим прогнозом щодо війни в Україні

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, який нерідко давав приголомшливі прогнози щодо війни в Україні та її завершення, зазначив, що п'ятий рік війни – страшна катастрофа як для України, так і для Росії. За його словами, Росія зробила величезну помилку, розпочавши її.

Олексій Арестович.

“І Росія, і Україна перебувають у схожій пастці — відсутності власного бачення світу, ясних власних цілей, що випливає з відсутності власної онтології. Ключовий момент цього етапу війни — нарощування мобілізації”, — зауважив він.

Арестович пояснив, що, з огляду на заяви, Росія та Україна планують обмінятися моделями призову:

- у Росії — провести черговий етап насильницької мобілізації,

- в Україні — залучати людей контрактами з високими виплатами та преміями для піхотинців.

Проблеми з мобілізацією, пояснив колишній радник ОП, виникли через те, що громадяни не розуміють, навіщо їм помирати у брудних окопах у світі стрімкого розвитку технологій та нового етапу освоєння космосу. Україна, за його словами, має свою відповідь: остаточно відв'язатися від Росії, зв'язавши своє майбутнє із Заходом у вигляді військової та політичної інтеграції.

“Але проблема в тому, що Захід пропонує дуже обмежену інтеграцію – і виключно для реалізації власних цілей. Українське керівництво добре розуміє, що жодного ЄС та жодного НАТО не буде. А заяви про проведення реформ для вступу — відверта брехня. Захід ніколи не визнає нас своїми”, — пояснив Арестович.

У Росії, за його словами, схожа ситуація – неодноразові спроби стати рівноправною частиною Заходу провалювалися. Захід, зауважив, недвозначно давав зрозуміти: ви – не ми.

Арестович припустив, що через півтора-два роки модель війни та мобілізації знову вичерпається. Сторони, за його словами, видихнуться вести бої з такою напругою сил та засобів.

“Воювати мляву війну можна буде ще з два десятки років, але завжди за цим маячить питання: “навіщо?”. А за тим, щоб серйозно зайнятися собою для пошуку та створення життєствердних моделей, які не воюють, а уживаються питання – “як?” та “хто?”, — резюмував він.

