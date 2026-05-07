"Уже не 2-3 недели и не 3 года": Арестович шокировал новым прогнозом по войне в Украине

Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, нередко дававший ошеломляющие прогнозы по поводу войны в Украине и ее завершения, отметил, что пятый год войны – страшная катастрофа как для Украины, так и для России. По его словам, Россия совершила огромную ошибку, начав ее.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Арестович пояснил, что, учитывая заявления, Россия и Украина планируют обменяться моделями призыва:
- в России – провести очередной этап насильственной мобилизации,
- в Украине – привлекать людей контрактами с высокими выплатами и премиями для пехотинцев.
Проблемы с мобилизацией, объяснил бывший советник ОП, возникли из-за того, что граждане не понимают, зачем им умирать в грязных окопах в мире стремительного развития технологий и нового этапа освоения космоса. У Украины, по его словам, есть свой ответ: окончательно отвязаться от России, связав свое будущее с Западом в виде военной и политической интеграции.
В России, по его словам, схожая ситуация – неоднократные попытки стать равноправной частью Запада проваливались. Запад, отметил, недвусмысленно давал понять: вы – не мы.
Арестович предположил, что через полтора-два года модель войны и мобилизации снова иссякнет. Стороны, по его словам, выдохнутся вести бои с таким напряжением сил и средств.
