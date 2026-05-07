"Уже не 2-3 недели и не 3 года": Арестович шокировал новым прогнозом по войне в Украине

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, нередко дававший ошеломляющие прогнозы по поводу войны в Украине и ее завершения, отметил, что пятый год войны – страшная катастрофа как для Украины, так и для России. По его словам, Россия совершила огромную ошибку, начав ее.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"И Россия, и Украина находятся в схожей ловушке — отсутствии собственного видения мира, ясных собственных целей, что вытекает из отсутствия собственной онтологии. Ключевой момент этого этапа войны — наращивание мобилизации", — отметил он.

Арестович пояснил, что, учитывая заявления, Россия и Украина планируют обменяться моделями призыва:

- в России – провести очередной этап насильственной мобилизации,

- в Украине – привлекать людей контрактами с высокими выплатами и премиями для пехотинцев.

Проблемы с мобилизацией, объяснил бывший советник ОП, возникли из-за того, что граждане не понимают, зачем им умирать в грязных окопах в мире стремительного развития технологий и нового этапа освоения космоса. У Украины, по его словам, есть свой ответ: окончательно отвязаться от России, связав свое будущее с Западом в виде военной и политической интеграции.

"Но проблема в том, что Запад предлагает очень ограниченную интеграцию – и исключительно для реализации собственных целей. Украинское руководство хорошо понимает, что ни одного ЕС и ни одного НАТО не будет. А заявления о проведении реформ для вступления – откровенная ложь. Запад никогда не признает нас своими", – пояснил Арестович.

В России, по его словам, схожая ситуация – неоднократные попытки стать равноправной частью Запада проваливались. Запад, отметил, недвусмысленно давал понять: вы – не мы.

Арестович предположил, что через полтора-два года модель войны и мобилизации снова иссякнет. Стороны, по его словам, выдохнутся вести бои с таким напряжением сил и средств.

"Воевать вялую войну можно будет еще с два десятка лет, но всегда за этим маячит вопрос: "зачем?". А за тем, чтобы серьезно заняться собой для поиска и создания жизнеутверждающих моделей, которые не воюют, а уживаются вопросы — как?" и "кто?", — резюмировал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович "разнес" Зеленского — зачем на самом деле "пленки Миндича".



