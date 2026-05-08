Арестович поразил обращением к россиянам: новый прогноз по России ошеломил

В России готовятся к, пожалуй, самому главному празднику в стране — ко Дню победы. "Победобесие" захватывает даже отдаленные уголки РФ. Однако праздник может быть омрачен и не только вероятной угрозой со стороны Украины, но и пониманием того, что война против Украины была ошибочной.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обратился к россиянам и отметил, что накануне Дня победы им следовало бы уяснить несколько важных для России вещей:

1. Начинать войну с Украиной было хуже, чем преступление. Это, по его словам, ошибка.

2. Война неудачная. Нет, не поиграна, а именно не удалась – потери и затраты огромны, результаты – ничтожны.

3. Запад, который планировалось унизить через победу над его "прокси-силой Украиной" — неизмеримо выше и эффективнее практически во всех отраслях — от геополитики до технологий, и обломал российскую стратегию задней левой ногой, так и не вступив в бой.

Россия, по словам Арестовича, имела свои успехи — в частности удалось подкачать армию и военную промышленность и стать главной частью Глобального Юга в его программы переписывания правил игры с Западом.

4. До 9 мая 2026 года Россия исчерпала существующую модель войны, когда добровольцы воюют, а другие граждане не замечают. Сейчас, по словам Арестовича, все сложнее не замечать блокировку интернета, удары по нефтяной инфраструктуре и 70% населения России в зоне поражения украинских средств воздушного нападения.

"Переход к масштабной мобилизации (единственное, что способно изменить положение на поле боя в вашу пользу), это резкое ухудшение общественно-политической обстановки в самой РФ, на что властям в Кремле пойти очень трудно. Если же продолжать воевать в старой модели, расходы все быстрее начнут превышать выгоды – вплоть до возможной катастрофы в будущем”, — отметил Арестович.

Он дал совет россиянам, указав, что сам бы поступил в такой ситуации:

1. Остановить войну.

2. Понять – что противопоставление себя Западу – для России смерть и тупик. Легкого похода не получилось, а серьезного РФ не потянет, он его вообще прикончит.

3. Провести большой цивилизационный аудит – вы вообще о чем, зачем и зачем?

4. Определившись с целями (не определившись — тогда тем более), заняться Россией непосредственно — увеличением прав и свобод граждан и развитием экономики как таковой, помня, что главной производительной силой является человек и нужно вкладываться в человека: образование, здоровье, культура.

5. Восстановить связи с соседями – потому что добрососедство – это шлюзы, берегущие от ложного военного пути. Предпосылки, невзирая на позорную войну, все еще остались и все еще очень серьезная основа для дальнейшего роста.

"В общем, желаю вам прийти в себя от "победобеседания" (нет, не того, что связано с 9 Мая, а ктонического культа "мы им сейчас всем покажем", как такового) и заняться в первую очередь Россией, как своим домом — чтобы он был большой, чистый, светлый и красивый. И тогда воевать не придется. Тогда можно будет договориться”, — подытожил он.

