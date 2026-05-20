Когда закончится горячая фаза войны в Украине: в Верховной Раде дали ответ

Когда закончится война – главный вопрос для всех украинцев, как внутри страны, так и за рубежом.

Полковник СБУ, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко рассказал, что правильно задавать вопросы – когда закончится активная фаза этой войны, потому что окончание войны – это большой и долгий процесс. По его словам, лучше говорить, когда закончатся активные боевые действия, потому что после этого будут работать и спецслужбы, и дипломаты.

"Мы все равно с Россией еще долго будем врагами. А когда у тебя есть враг, это не значит, что война закончилась. Поэтому сейчас говорить о том, что там в этом году... пока мы не видим условий именно для окончания боевых действий в ближайшее время. Но мы должны понимать, что она закончится раньше, чем мы можем себе представить", — сказал он.

Он отметил, что уже устал слушать прогнозы о кофе и обо всех этих вопросах.

"Наша задача главная — это защищать страну, создавать условия и уничтожать врага, а победа придет однозначно", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин 9 мая журналистам заявил, что "конфликт в Украине близится к завершению". Возможно, эти слова можно трактовать как готовность РФ к миру. Однако в Раде объяснили, что это только заявление для президента США Дональда Трампа.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, Путин заявил, что Россия завершит "СВО" победой. Во-вторых, в такой дискуссии с журналистами на фразу "может быть нужно завершить ее на западных границах Украины", Путин, по словам нардепа, отреагировал восторженно и снова заговорил о буферной зоне.



