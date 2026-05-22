США шокировали новостью о войне в Украине: в Раде поделились предчувствиями

Государственный Секретарь США Марко Рубио ошеломил заявлением – США фактически вышли из переговоров с Украиной.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что США уже официально вышли из переговоров. По его словам, пауза не пошла на пользу переговорному процессу, и это очень плохая новость для сторонников политического урегулирования.

"Это означает, что исчезает фактически единственная более-менее действенная рамка для консультаций. А главный посредник, который стремился добиться результата, по крайней мере, на уровне деклараций, выходит из игры", — отметил нардеп.

По его словам, провал на украинском треке не добавит позитива к репутации США как главного мирового арбитра.

"Неспособность достичь согласия и сворачивания посреднических усилий явно омрачает мечту Дональда Трампа сделать Америку большой вновь. Однако это не самая главная проблема для нас. В то же время, ситуация настолько динамична, что возможность достижения мира как таковая точно не исчерпана. Нам необходимо искать новый формат переговоров, возможно и без посредников, каждый из которых может иметь собственные, отличные от мира цели”, — убежден политик.

По его словам, возможно, именно эта ситуация может придать процессу той политической динамики, которая подтолкнет партнеров Украины вернуться к процессу урегулирования.

"Продолжаю верить в мир в 2026 году, хотя должен признать, что эта вера ближе к предвкушению чем к аналитическим выводам", — подытожил политик.

