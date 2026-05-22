США шокировали новостью о войне в Украине: в Раде поделились предчувствиями

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Государственный Секретарь США Марко Рубио ошеломил заявлением – США фактически вышли из переговоров с Украиной.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что США уже официально вышли из переговоров. По его словам, пауза не пошла на пользу переговорному процессу, и это очень плохая новость для сторонников политического урегулирования.
По его словам, провал на украинском треке не добавит позитива к репутации США как главного мирового арбитра.
По его словам, возможно, именно эта ситуация может придать процессу той политической динамики, которая подтолкнет партнеров Украины вернуться к процессу урегулирования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос, когда закончится война — главный для всех украинцев, как внутри страны, так и за рубежом. Нардеп Костенко рассказал, когда возможно прекращение активной фазы войны.