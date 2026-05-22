logo

BTC/USD

76718

ETH/USD

2118.04

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США шокировали новостью о войне в Украине: в Раде поделились предчувствиями
commentss НОВОСТИ Все новости

США шокировали новостью о войне в Украине: в Раде поделились предчувствиями

Народный депутат Гетманцев прокомментировал выход США из переговоров по Украине

22 мая 2026, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Государственный Секретарь США Марко Рубио ошеломил заявлением – США фактически вышли из переговоров с Украиной.

США шокировали новостью о войне в Украине: в Раде поделились предчувствиями

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что США уже официально вышли из переговоров. По его словам, пауза не пошла на пользу переговорному процессу, и это очень плохая новость для сторонников политического урегулирования.

"Это означает, что исчезает фактически единственная более-менее действенная рамка для консультаций. А главный посредник, который стремился добиться результата, по крайней мере, на уровне деклараций, выходит из игры", — отметил нардеп.

По его словам, провал на украинском треке не добавит позитива к репутации США как главного мирового арбитра.

"Неспособность достичь согласия и сворачивания посреднических усилий явно омрачает мечту Дональда Трампа сделать Америку большой вновь. Однако это не самая главная проблема для нас. В то же время, ситуация настолько динамична, что возможность достижения мира как таковая точно не исчерпана. Нам необходимо искать новый формат переговоров, возможно и без посредников, каждый из которых может иметь собственные, отличные от мира цели”, — убежден политик.

По его словам, возможно, именно эта ситуация может придать процессу той политической динамики, которая подтолкнет партнеров Украины вернуться к процессу урегулирования.

"Продолжаю верить в мир в 2026 году, хотя должен признать, что эта вера ближе к предвкушению чем к аналитическим выводам", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос, когда закончится война — главный для всех украинцев, как внутри страны, так и за рубежом. Нардеп Костенко рассказал, когда возможно прекращение активной фазы войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/d.getmancev/posts/pfbid02NWQQ3eJDRijyYhtCG73p3tZxrtAvBe52rwzMMBM6z4qP6BELm2kuhFifiXNGBN7il
Теги:

Новости

Все новости