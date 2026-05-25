"Москвичи, выезжайте из города": Гордон рассказал, что ожидает Москву в ближайшие дни

Государственный Секретарь США Марко Рубио на днях сообщил, что переговоры по прекращению войны РФ против Украины с участием Вашингтона остановлены из-за отсутствия прогресса.

Журналист Дмитрий Гордон убежден, что это очень хорошее заявление для Украины. По его мнению, США "дали разрешение на дальнобойные удары Украины по территории России".

"Что касается дальнобойной истории с Россией… я понимаю масштаб того, что обрушится на Москву в ближайшие два-три дня. Я обращаюсь ко всем сознательным москвичам: "Уезжайте из города". Забирайте семьи. Я не шучу, я говорю совершенно серьезно. Ответ будет сокрушительным. Ничего не буду предсказывать и не буду прогнозировать. Мы все сами увидим в ближайшие 2-3 дня, так что будет весело. Насмеемся. Мне уже смешно от того, что я понимаю, что будет, но как это будет выглядеть хорошо”, — рассказал он.

Также журналист посоветовал не верить ни в одно российское ПВО. По его словам, "это все туфта, это фикция, как фикция сама Россия, которая быстрыми семимильными шагами идет до конца".

По мнению Гордона, российский удар по Киеву в ночь на 24 мая – это свидетельство не силы, это свидетельство слабости. Очень сильно подгорает, подытожил Гордон.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский рассказал об угрозе со стороны Беларуси. По его словам, из Беларуси и Брянской области россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, что для Украины это направление опасно, ведь если лидер РФ Владимир Путин захочет наступать из Беларуси, то этот сценарий будет для него главным.



