В МИД РФ официально предупредили о начале системных ударов по Киеву: названы цели

В Министерстве иностранных дел РФ официально предупредили об обстрелах Киева. Такое решение объясняют атакой Украины якобы на колледж в Старобельске. Хотя в Генштабе ВСУ заявили, что целью был не колледж, а штаб подразделения "Рубикон".

В российском министерстве заявили, что все это переполнило чашу терпения.

"В существующих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательной нанесении системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые используются… (властями Украины) при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и центрами принятия решений, и командными пунктами”, — говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно быстрее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Он обратился ко всем сознательным москвичам: "Уезжайте из города. Забирайте семьи. Я не шучу, я говорю совершенно серьезно. Ответ будет сокрушительным".

Также посоветовал не верить в российскую ПВО. По его словам, "это все туфта, это фикция, как фикция сама Россия, которая быстрыми семимильными шагами идет к концу".



